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Published Сегодня, 13:34

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Свердловские подростки летом работают промоутерами, курьерами и операторами

Где свердловским подросткам подработать летом: топ-5 вакансий с приличной зарплатой

17 июля 2024, 13:34
Фото: 1MI

Свердловские подростки летом работают промоутерами, курьерами и операторами

Половина лета уже позади. Подростки успели выспаться и вволю нагуляться после окончания школьных занятий, и теперь многие ищут подработку на оставшиеся полтора месяца. Где в Свердловской области можно заработать деньги человеку без опыта? TagilCity.ru проанализировал рынок вакансий.

Вакансия 1: промоутер-распространитель

Раскладывать листовки по почтовым ящикам или раздавать буклеты на улицах — дело нехитрое, поэтому работодатели с удовольствием привлекают на эти вакансии подростков. Оплата, как правило, сдельная и зависит от дневного объема работы.

В Екатеринбурге промоутеры могут заработать от 20 тысяч рублей в месяц. От подростка требуется только наличие телефона с выходом в интернет и желание перемещаться на приличные расстояния. При этом многие компании зарплату выплачивают ежедневно, компенсируют проезд и даже предлагают премии: например, за выполнение определенного количества маршрутов в неделю.

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Вакансия 2: курьер

Работодатели предлагают огромное количество вакансий для курьеров. Однако далеко не все они подойдут подросткам. Курьером можно устроиться с 14 лет только при условии, если не нужно будет носить тяжести — вес посылок не должен превышать 2-3 кг. И таких вакансий на сервисах по поиску работы очень много. Ежедневный доход при частичной занятости (а подростки по закону не должны работать более четырех часов в день) составит 1,5-2 тысячи рублей.

Преимуществ в работе курьера немало: подросток имеет возможность выбирать маршруты в своем районе, работать 2-3 часа в день, ежедневно получать на руки живые деньги на личные расходы.

Большие и тяжелые короба подростку перевозить не разрешатБольшие и тяжелые короба подростку перевозить не разрешат
Большие и тяжелые короба подростку перевозить не разрешат
Фото: 1MI

Вакансия 3: заведения фастфуда

Временная работа в общепите также привлекает школьников и студентов. Например, во «Вкусно и точку» можно устроиться с 15 лет, для оформления потребуются паспорт, СНИЛС и ИНН (17 лет также могут попросить приписное свидетельство). Возможно, потребуется письменное согласие родителей. Опыт работы и образование не важны, нового человека всему обучат на месте.

Из минусов этой работы можно назвать наличие четких и жестких графиков, когда подросток в определенные дни обязан выйти на работу. С другой стороны, это приучает молодого человека к ответственности и грамотному планированию. В Свердловской области работники заведений фастфуда могут заработать от 120 рублей в час. При этом зарплата подростков не отличается от зарплаты взрослых.

Вакансия 4: помощник официанта

Также неплохой способ подзаработать деньги в каникулы. В летнее время многие рестораны и кафе набирают дополнительных сотрудников из-за увеличения числа посетителей. Во многих заведениях открываются летние веранды, поэтому помощь подростков будет неоценима.

В обязанности раннера входит работа с посудой и инвентарем, разнос заказов, уборка столов и другие несложные работы. Работать придется в графике. Предлагаемая зарплата — от 20 до 30 тысяч рублей.

Вакансия 5: оператор аттракционов

Одна из вакансий, на которую с неохотой идут взрослые из-за ее сезонности. Подросткам же эта несложная работа будет вполне по силам. От соискателя потребуется доброжелательное отношение к людям, коммуникабельность, любовь к детям, ответственность и исполнительность. Нужно помнить, что аттракцион — это технически сложное сооружение, поэтому перед началом работы придется освоить инструкцию по технике безопасности и в дальнейшем строго соблюдать правила. Зарабатывают операторы аттракционов в Свердловской области от 20 тысяч рублей. Верхняя планка не ограничена и зависит от графика.

От оператора аттракциона потребуется большая ответственность и коммуникабельностьОт оператора аттракциона потребуется большая ответственность и коммуникабельность
От оператора аттракциона потребуется большая ответственность и коммуникабельность
Фото: 1MI

Какие еще вакансии для подростков предлагают работодатели

Школьники и студенты на время летних каникул также могут устроиться:

  • Гардеробщиками и билетерами — зарплата от 15 тысяч рублей;
  • Аниматорами на развлекательные мероприятия — зарплата от 20 тысяч рублей. Однако эта вакансия подходит только людям с определенным складом характера и творческими способностями;
  • Подсобными рабочими по благоустройству города — зарплата от 15 тысяч рублей. Во многих городах создаются летние трудовые отряды из подростков. В их обязанности входит уборка улиц, благоустройство скверов и парков, посадка деревьев и цветов и т. д.;
  • Младший воспитатель в детский сад — зарплата от 15 тысяч рублей. Идеальная подработка для девочек-подростков. В обязанности входит мытье посуды, уборка группы и уход за детьми.
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