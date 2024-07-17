Где свердловским подросткам подработать летом: топ-5 вакансий с приличной зарплатой

Работодатели предлагают огромное количество вакансий для курьеров. Однако далеко не все они подойдут подросткам. Курьером можно устроиться с 14 лет только при условии, если не нужно будет носить тяжести — вес посылок не должен превышать 2-3 кг. И таких вакансий на сервисах по поиску работы очень много. Ежедневный доход при частичной занятости (а подростки по закону не должны работать более четырех часов в день) составит 1,5-2 тысячи рублей.