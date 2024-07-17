Где свердловским подросткам подработать летом: топ-5 вакансий с приличной зарплатой

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Раскладывать листовки по почтовым ящикам или раздавать буклеты на улицах — дело нехитрое, поэтому работодатели с удовольствием привлекают на эти вакансии подростков. Оплата, как правило, сдельная и зависит от дневного объема работы.
В Екатеринбурге промоутеры могут заработать от 20 тысяч рублей в месяц. От подростка требуется только наличие телефона с выходом в интернет и желание перемещаться на приличные расстояния. При этом многие компании зарплату выплачивают ежедневно, компенсируют проезд и даже предлагают премии: например, за выполнение определенного количества маршрутов в неделю.
Работодатели предлагают огромное количество вакансий для курьеров. Однако далеко не все они подойдут подросткам. Курьером можно устроиться с 14 лет только при условии, если не нужно будет носить тяжести — вес посылок не должен превышать 2-3 кг. И таких вакансий на сервисах по поиску работы очень много. Ежедневный доход при частичной занятости (а подростки по закону не должны работать более четырех часов в день) составит 1,5-2 тысячи рублей.
Преимуществ в работе курьера немало: подросток имеет возможность выбирать маршруты в своем районе, работать 2-3 часа в день, ежедневно получать на руки живые деньги на личные расходы.
Временная работа в общепите также привлекает школьников и студентов. Например, во «Вкусно и точку» можно устроиться с 15 лет, для оформления потребуются паспорт, СНИЛС и ИНН (17 лет также могут попросить приписное свидетельство). Возможно, потребуется письменное согласие родителей. Опыт работы и образование не важны, нового человека всему обучат на месте.
Из минусов этой работы можно назвать наличие четких и жестких графиков, когда подросток в определенные дни обязан выйти на работу. С другой стороны, это приучает молодого человека к ответственности и грамотному планированию. В Свердловской области работники заведений фастфуда могут заработать от 120 рублей в час. При этом зарплата подростков не отличается от зарплаты взрослых.
Также неплохой способ подзаработать деньги в каникулы. В летнее время многие рестораны и кафе набирают дополнительных сотрудников из-за увеличения числа посетителей. Во многих заведениях открываются летние веранды, поэтому помощь подростков будет неоценима.
В обязанности раннера входит работа с посудой и инвентарем, разнос заказов, уборка столов и другие несложные работы. Работать придется в графике. Предлагаемая зарплата — от 20 до 30 тысяч рублей.
Одна из вакансий, на которую с неохотой идут взрослые из-за ее сезонности. Подросткам же эта несложная работа будет вполне по силам. От соискателя потребуется доброжелательное отношение к людям, коммуникабельность, любовь к детям, ответственность и исполнительность. Нужно помнить, что аттракцион — это технически сложное сооружение, поэтому перед началом работы придется освоить инструкцию по технике безопасности и в дальнейшем строго соблюдать правила. Зарабатывают операторы аттракционов в Свердловской области от 20 тысяч рублей. Верхняя планка не ограничена и зависит от графика.
Школьники и студенты на время летних каникул также могут устроиться: