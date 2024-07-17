Город в Свердловской области отнесли к «территории риска» онкозаболеваний

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
В прошлом году в Каменск-Уральском было зафиксировано девятьсот сорок шесть обращений больных, у которых обнаружили злокачественную форму рака. Это на восемь случаев больше, чем годом ранее.
Новых случаев рака выявили в городе 574,7 на 100 тысяч населения, пишет KU66.RU.
В декабре 2023 года на учете в онкодиспансере состояло 3,7% населения города. Такие данные превышают показатели по Свердловской области (2,9%).
По статистике болеют чаще женщины (54,5%).