tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:31

Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

Каменск-Уральский стал «территорией риска» онкозаболеваний

Город в Свердловской области отнесли к «территории риска» онкозаболеваний

17 июля 2024, 13:31
Фото: Изображение Midjourney

Каменск-Уральский стал «территорией риска» онкозаболеваний

В Каменск-Уральском зафиксирован рост раковых больных.

В прошлом году в Каменск-Уральском было зафиксировано девятьсот сорок шесть обращений больных, у которых обнаружили злокачественную форму рака. Это на восемь случаев больше, чем годом ранее.

Новых случаев рака выявили в городе 574,7 на 100 тысяч населения, пишет KU66.RU.

В декабре 2023 года на учете в онкодиспансере состояло 3,7% населения города. Такие данные превышают показатели по Свердловской области (2,9%).

По статистике болеют чаще женщины (54,5%).

Свердловские врачи изобрели уникальный способ борьбы с раком: опухоль заморозят
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Каменск-Уральский#Здоровье#Онкология#Онкобольные#Онкозаболевания#Екатеринбург
Подпишитесь
ЕВРАЗ НТМК не удалось обжаловать предписание РПН о загрязнении воздуха, воды и почвы
Сегодня, 12:11
Ливни и грозы снова накроют Свердловскую область
Сегодня, 04:28
Житель Нижнего Тагила отдал «следователю» почти 300 тысяч рублей
Сегодня, 06:21
«Лифт будет позже»: травмпункт и процедурный перенесли в новое здание на Вагонке
Сегодня, 06:26
На время отключений ХВС в Нижнем Тагиле организуют подвоз воды
Сегодня, 07:36
В Екатеринбурге запретили катание на катерах на Городском пруду
Сегодня, 07:43