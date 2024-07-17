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Кувшинки из Красной книги обнаружили на стройке в Екатеринбурге

Кувшинки из Красной книги обнаружили на стройке в Екатеринбурге

17 июля 2024, 14:21
Фото: 1MI
Екатеринбургским специалистам пришлось прекратить строительные работы из-за нахождения кувшинокЧтобы сохранить редкие растения на строительный участок пригласили сотрудников УрО РАН, которые разработали план по спасению, числящихся в Красной Книге, в озере. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Чтобы сохранить редкие растения на строительный участок пригласили сотрудников УрО РАН, которые разработали план по спасению кувшинок. Теперь осталось его согласовать и пересадить растения в безопасное место.

Благодаря строительству Срединного кольца удастся соединить улицу Металлургов и Малый Конный полуостров. Сама часть дороги является частью проектной работы, в рамках которой расширят улицу Татищева.

При этом на текущий момент неизвестно, когда строительные работы продолжатся, передает Ура.ру.

В конце мая жительница Свердловской области поделилась необычной находкой в лесу. Она обнаружила гриб, сбор которого может повлечь за собой наказание и даже уголовное преследование, поскольку он занесен в Красную книгу.

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#Евгения Сафина#Общество#Строительство#Цветы#Екатеринбург
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