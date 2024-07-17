Кувшинки из Красной книги обнаружили на стройке в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Чтобы сохранить редкие растения на строительный участок пригласили сотрудников УрО РАН, которые разработали план по спасению кувшинок. Теперь осталось его согласовать и пересадить растения в безопасное место.
Благодаря строительству Срединного кольца удастся соединить улицу Металлургов и Малый Конный полуостров. Сама часть дороги является частью проектной работы, в рамках которой расширят улицу Татищева.
При этом на текущий момент неизвестно, когда строительные работы продолжатся, передает Ура.ру.
В конце мая жительница Свердловской области поделилась необычной находкой в лесу. Она обнаружила гриб, сбор которого может повлечь за собой наказание и даже уголовное преследование, поскольку он занесен в Красную книгу.