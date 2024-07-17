«Лифт будет позже»: травмпункт и процедурный перенесли в новое здание на Вагонке

Так, неотложная помощь пациентам будет оказываться в травмпункте №3 по адресу Липовый тракт, 30а, а также в травмпункте №4 по улице Металлургов, 2Б. Помимо этого с 17 по 19 июля экстренную и неотложную помощь будут оказывать в приемных покоях ГБ №1 по улице Максарева, 5, в ГБ №4 по улице Солнечная, 1, а также в Демидовской городской больнице по Горошникова, 37.