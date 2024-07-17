«Лифт будет позже»: травмпункт и процедурный перенесли в новое здание на Вагонке

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
В руководстве Городской больницы №1 сообщили, что график и режим работы подразделений останется прежним. Однако из-за самого переезда с 8:00 часов 17 июля по 19 июля травмпункт по Вагоностроителей принимать пациентов не сможет.
Так, неотложная помощь пациентам будет оказываться в травмпункте №3 по адресу Липовый тракт, 30а, а также в травмпункте №4 по улице Металлургов, 2Б. Помимо этого с 17 по 19 июля экстренную и неотложную помощь будут оказывать в приемных покоях ГБ №1 по улице Максарева, 5, в ГБ №4 по улице Солнечная, 1, а также в Демидовской городской больнице по Горошникова, 37.
Пациентов, которым нужно продлить или закрыть больничный лист, принимать с 17 июля будут на проспекте Вагоностроителей, 49.
Размещение подразделений по адресу проспект Вагоностроителей, 49:
Добавим, что лифт на третий этаж, где для пациентов работает процедурный кабинет, пока не запустили. В руководстве больницы TagilCity.ru пояснили, что его запустят несколько позже.
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