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Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

Жителей Вагонки в Нижнем Тагиле просят обращаться в травмпункт в других районах

«Лифт будет позже»: травмпункт и процедурный перенесли в новое здание на Вагонке

17 июля 2024, 06:26
Фото: tagilcity.ru

Жителей Вагонки в Нижнем Тагиле просят обращаться в травмпункт в других районах

На время капитального ремонта в Дзержинском районе Нижнего Тагила закрывается травматологический пункт по Вагоностроителей, 12. Вместе с ним в здание бывшего роддома по Вагоностроителей, 49 переезжает отделение физиотерапии и дневной стационар.

В руководстве Городской больницы №1 сообщили, что график и режим работы подразделений останется прежним. Однако из-за самого переезда с 8:00 часов 17 июля по 19 июля травмпункт по Вагоностроителей принимать пациентов не сможет.

Так, неотложная помощь пациентам будет оказываться в травмпункте №3 по адресу Липовый тракт, 30а, а также в травмпункте №4 по улице Металлургов, 2Б. Помимо этого с 17 по 19 июля экстренную и неотложную помощь будут оказывать в приемных покоях ГБ №1 по улице Максарева, 5, в ГБ №4 по улице Солнечная, 1, а также в Демидовской городской больнице по Горошникова, 37.

Пациентов, которым нужно продлить или закрыть больничный лист, принимать с 17 июля будут на проспекте Вагоностроителей, 49.

Размещение подразделений по адресу проспект Вагоностроителей, 49:

  • Травмпункт (прием экстренных и неотложных пациентов) — 1 этаж.
  • Травмпункт (прием плановых пациентов) — 1 этаж.
  • Физиотерапевтическое отделение — 3 этаж.
  • Дневной стационар — 3 этаж.

Добавим, что лифт на третий этаж, где для пациентов работает процедурный кабинет, пока не запустили. В руководстве больницы TagilCity.ru пояснили, что его запустят несколько позже.

Номера телефонов:

  • Травмпункт — +7(3435) 33-26-79.
  • Дневной стационар — +7(3435) 33-42-33.
Травмпункт на Вагонке в Нижнем Тагиле переезжает в бывшее здание роддома
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