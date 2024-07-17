Мальчик на электросамокате попал под колеса машины в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Updated Сегодня, 06:53
По словам автомобилиста, он затормозил перед переходом для пешеходов, а затем снова начал движение. В этот момент на дорогу неожиданно выехал школьник. Остановиться вовремя водитель не успел, рассказали в пресс-службе автоинспекции Екатеринбурга.
Пострадавший был отвезен в медучреждение, где ему диагностировали открытый перелом руки. Сотрудники автоинспекции провели проверку на месте инцидента.
Напомним, в Екатеринбурге 14-летний школьник, ехавший на электросамокате, сбил маленького ребенка дошкольного возраста. В СК организуют проверку по факту ДТП.