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Мальчик на электросамокате попал под колеса машины в Екатеринбурге

Мальчик на электросамокате попал под колеса машины в Екатеринбурге

17 июля 2024, 06:51
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
В Екатеринбурге 13-летний подросток, ехавший на электросамокате, попал под колеса иномарки Toyota Corolla. ДТП произошло 16 июля 2024 года.

По словам автомобилиста, он затормозил перед переходом для пешеходов, а затем снова начал движение. В этот момент на дорогу неожиданно выехал школьник. Остановиться вовремя водитель не успел, рассказали в пресс-службе автоинспекции Екатеринбурга.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Пострадавший был отвезен в медучреждение, где ему диагностировали открытый перелом руки. Сотрудники автоинспекции провели проверку на месте инцидента.

Напомним, в Екатеринбурге 14-летний школьник, ехавший на электросамокате, сбил маленького ребенка дошкольного возраста. В СК организуют проверку по факту ДТП.

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