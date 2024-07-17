Мальчик на электросамокате попал под колеса машины в Екатеринбурге

По словам автомобилиста, он затормозил перед переходом для пешеходов, а затем снова начал движение. В этот момент на дорогу неожиданно выехал школьник. Остановиться вовремя водитель не успел, рассказали в пресс-службе автоинспекции Екатеринбурга.