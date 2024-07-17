Мотоциклисты обнаглели: в Тагиле и Горноуральске за 2024 год зарегистрировано 15 ДТП

Автоинспекторы напоминают, что несовершеннолетние не имеют права садиться за руль мотоцикла. За юных нарушителей до 16 лет ответят родители, а подростки от 16 до 18 лет сами будут привлечены по административной статье и заплатят штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Мотоцикл при этом отправится на штрафстоянку.