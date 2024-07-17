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15 ДТП по вине мотоциклистов произошло в Тагиле и Горноуральске с начала года

Мотоциклисты обнаглели: в Тагиле и Горноуральске за 2024 год зарегистрировано 15 ДТП

17 июля 2024, 15:48
Фото: пресс-служба ГАИ

15 ДТП по вине мотоциклистов произошло в Тагиле и Горноуральске с начала года

В Нижнем Тагиле и Горноуральске с начала 2024 года зарегистрировано 15 ДТП с участием мотоциклов.

Три аварии произошли по вине несовершеннолетних водителей. В результате пострадали 16 человек, сообщает пресс-служба ГАИ Свердловской области.

Автоинспекторы напоминают, что несовершеннолетние не имеют права садиться за руль мотоцикла. За юных нарушителей до 16 лет ответят родители, а подростки от 16 до 18 лет сами будут привлечены по административной статье и заплатят штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Мотоцикл при этом отправится на штрафстоянку.

Ранее в Нижнем Тагиле в ДТП попал 15-летний мальчик на питбайке. Он оказался в больнице после столкновения с машиной.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#Горноуральский#ГАИ#Дороги#Мотоциклы#Екатеринбург
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