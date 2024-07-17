Мужчина и женщина найдены в квартире в Екатеринбурге во время пожара

После этого соседи вызвали пожарных. Мужчину откачали врачи, а женщину нашли умершей. На ее теле было множество ранений, в том числе и на горле. Причина пожара и обстоятельства происшествия неизвестны. На кухне были только батон и колбаса, а также бутылки из-под пива.