Мужчина и женщина найдены в квартире в Екатеринбурге во время пожара

Posted Сегодня, 03:37
Published Сегодня, 03:37
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Updated Сегодня, 03:39
Квартира, в которой случился пожар, арендуется посуточно. По словам соседей, ее сдали пару дней назад погибшей, вместе с которой туда заселился мужчина. Как рассказал один из очевидцев, ее два раза видели полуголой в подъезде, пишет Е1.
Вечером в 23 часа одна из соседок услышала хлопок, однако не поняла, откуда он. Женщина вышла из квартиры и, учуяв запах дыма, открыла соседнее жилище. Из нее оттуда выпал мужчина, а из квартиры стал валить дым.
После этого соседи вызвали пожарных. Мужчину откачали врачи, а женщину нашли умершей. На ее теле было множество ранений, в том числе и на горле. Причина пожара и обстоятельства происшествия неизвестны. На кухне были только батон и колбаса, а также бутылки из-под пива.
Напомним, 20 июня 2024 года в Нижнем Тагиле погиб хозяин квартиры во время пожара.