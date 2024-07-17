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Труп зарезанной женщины найден во время пожара в Екатеринбурге

Мужчина и женщина найдены в квартире в Екатеринбурге во время пожара

17 июля 2024, 03:37
Фото: ИА «Ночные Новости»

Труп зарезанной женщины найден во время пожара в Екатеринбурге

В Екатеринбурге пожарные во время тушения огня в квартире обнаружили труп 35-летней женщины с ножевыми ранениями. ЧП случилось на улице Титова.

Квартира, в которой случился пожар, арендуется посуточно. По словам соседей, ее сдали пару дней назад погибшей, вместе с которой туда заселился мужчина. Как рассказал один из очевидцев, ее два раза видели полуголой в подъезде, пишет Е1.

Вечером в 23 часа одна из соседок услышала хлопок, однако не поняла, откуда он. Женщина вышла из квартиры и, учуяв запах дыма, открыла соседнее жилище. Из нее оттуда выпал мужчина, а из квартиры стал валить дым.

После этого соседи вызвали пожарных. Мужчину откачали врачи, а женщину нашли умершей. На ее теле было множество ранений, в том числе и на горле. Причина пожара и обстоятельства происшествия неизвестны. На кухне были только батон и колбаса, а также бутылки из-под пива.

Напомним, 20 июня 2024 года в Нижнем Тагиле погиб хозяин квартиры во время пожара.

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