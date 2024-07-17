На Вагонке в Нижнем Тагиле приберут заброшенные территории

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
На сегодняшний день пока неизвестно, какие именно территории очистят от мусора. Работники будут трудиться по заявкам, которые сформируют позже. Контракт заключат до 31 октября 2024 года.
Договором определены обязанности, которые должна исполнять подрядная организация. В перечень входит очистка от веток и деревьев, а также крупногабаритного мусора, сбор мусора в мешки, выкашивание газонов. Кроме того, все собранное затем необходимо утилизировать.
Работникам нужно будет сохранять зеленые насаждения, а также создавать благоприятные и безопасные условия для движения автомобилей и пешеходов.
Недавно в Нижнем Тагиле были объявлены закупки на проведение подобных работ в Ленинском и Тагилстроевком районах.