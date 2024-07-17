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В Нижнем Тагиле потратят 1,7 млн на уборку Вагонки

На Вагонке в Нижнем Тагиле приберут заброшенные территории

17 июля 2024, 13:59
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле потратят 1,7 млн на уборку Вагонки

Подрядную организацию для уборки неэксплуатируемых территорий в Дзержинском районе ищет администрация Нижнего Тагила. На это из бюджета выделяется 1,7 миллиона рублей.

На сегодняшний день пока неизвестно, какие именно территории очистят от мусора. Работники будут трудиться по заявкам, которые сформируют позже. Контракт заключат до 31 октября 2024 года.

Договором определены обязанности, которые должна исполнять подрядная организация. В перечень входит очистка от веток и деревьев, а также крупногабаритного мусора, сбор мусора в мешки, выкашивание газонов. Кроме того, все собранное затем необходимо утилизировать.

Работникам нужно будет сохранять зеленые насаждения, а также создавать благоприятные и безопасные условия для движения автомобилей и пешеходов.

Недавно в Нижнем Тагиле были объявлены закупки на проведение подобных работ в Ленинском и Тагилстроевком районах.

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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Мусор#Уборка#Дзержинский район#Лето#Трава#Екатеринбург#Закупка
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