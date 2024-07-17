На время отключений ХВС в Нижнем Тагиле организуют подвоз воды

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Воду будут подвозить на трех машинах на улицы Карла Маркса, Первомайскую, Ленина, Пархоменко, Циолковского, Ломоносова, Садовую, Октябрьской Революции, Красногвардейскую, рассказали в пресс-службе «Водоканала-НТ».
График подвоза машины №1:
|ул. Первомайская, 25 и пр. Ленина, 23
|с 09:30 до 10:10
|пр. Ленина, 34
|с 10:15 до 10:55
|пр. Ленина, 40
|с 11:00 до 11:45
|ул. Карла Маркса, 67
|с 13:00 до 13:40
|ул. Ломоносова, 59
|с 13:45 до 14:25
|ул. Первомайская, 29
|с 14:30 до 15:10
|ул. Циолковского, 2к 3а
|с 15:15 до 15:55
|ул. Пархоменко, 21
|с 16:00 до 16:45
График подвоза машины №2:
|ул. Циолковского, 23
|с 09:30 до 10:10
|ул. Циолковского, 41
|с 10:15 до 10:55
|ул. Газетная, 105
|с 11:00 до 11:45
|ул. Газетная, 95
|с 13:00 до 13:40
|ул. Карла Маркса, 52
|с 13:45 до 14:25
|ул. Карла Маркса, 64
|с 14:30 до 15:10
|пр. Ленина, 71а
|с 15:15 до 15:55
|ул. Садовая, 2
|с 16:00 до 16:45
График подвоза машины №3:
|пр. Строителей, 1а
|с 09:30 до 10:10
|пр. Строителей, 11
|с 10:15 до 10:55
|ул. Октябрьской революции, 9
|с 11:00 до 11:45
|ул. Красногвардейская, 8а
|с 14:30 до 15:10
|ул. Садовая, 48
|с 15:15 до 15:55
|ул. Красногвардейская, 43а
|с 16:00 до 16:45
Напомним, в центре Нижнего Тагила рабочие будут проводить переврезку водопровода. Ранее отключение от водоснабжения планировалось с 12 по 15 июля, однако график перенесли.