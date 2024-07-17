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На время отключений ХВС в Нижнем Тагиле организуют подвоз воды

На время отключений ХВС в Нижнем Тагиле организуют подвоз воды

17 июля 2024, 07:36
Фото: Изображение Midjourney
В центре Нижнего Тагила будет отключена холодная вода с 19 по 22 июля 2024 года. В связи с этим «Водоканал-НТ» организует подвоз по нижеуказанному графику.

Воду будут подвозить на трех машинах на улицы Карла Маркса, Первомайскую, Ленина, Пархоменко, Циолковского, Ломоносова, Садовую, Октябрьской Революции, Красногвардейскую, рассказали в пресс-службе «Водоканала-НТ».

График подвоза машины №1:

ул. Первомайская, 25 и пр. Ленина, 23 с 09:30 до 10:10
пр. Ленина, 34 с 10:15 до 10:55
пр. Ленина, 40 с 11:00 до 11:45
ул. Карла Маркса, 67 с 13:00 до 13:40
ул. Ломоносова, 59 с 13:45 до 14:25
ул. Первомайская, 29 с 14:30 до 15:10
ул. Циолковского, 2к 3а с 15:15 до 15:55
ул. Пархоменко, 21 с 16:00 до 16:45

График подвоза машины №2:

ул. Циолковского, 23 с 09:30 до 10:10
ул. Циолковского, 41 с 10:15 до 10:55
ул. Газетная, 105 с 11:00 до 11:45
ул. Газетная, 95 с 13:00 до 13:40
ул. Карла Маркса, 52 с 13:45 до 14:25
ул. Карла Маркса, 64 с 14:30 до 15:10
пр. Ленина, 71а с 15:15 до 15:55
ул. Садовая, 2 с 16:00 до 16:45

График подвоза машины №3:

пр. Строителей, 1а с 09:30 до 10:10
пр. Строителей, 11 с 10:15 до 10:55
ул. Октябрьской революции, 9 с 11:00 до 11:45
ул. Красногвардейская, 8а с 14:30 до 15:10
ул. Садовая, 48 с 15:15 до 15:55
ул. Красногвардейская, 43а с 16:00 до 16:45

Напомним, в центре Нижнего Тагила рабочие будут проводить переврезку водопровода. Ранее отключение от водоснабжения планировалось с 12 по 15 июля, однако график перенесли.

ООО «Водоканал-НТ» перенес даты 4-дневного отключения воды в центре Нижнего Тагила
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