Найденная зарезанной в горящей квартире женщина в Екатеринбурге была в розыске

Близкая подруга погибшей рассказала, что у Христины были непростые отношения с гражданским мужем. Недавно они сильно поссорились, и Христина переехала из его квартиры. Дело в том, что девушка напала на мать сожителя. Возможно она арендовала квартиру посуточно, чтобы спрятаться от правосудия, так на нее завели уголовное дело. Однако подруга уверена, что гражданский муж не мог убить Христину.