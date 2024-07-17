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Updated Сегодня, 09:21

Женщину с ножевым ранением в Екатеринбурге разыскивала полиция

Найденная зарезанной в горящей квартире женщина в Екатеринбурге была в розыске

17 июля 2024, 09:19
Фото: 1MI

Женщину с ножевым ранением в Екатеринбурге разыскивала полиция

Девушка, которую нашли с ножевыми ранениями при пожаре в Екатеринбурге, оказалась в розыске.

Ночью, 17 июля, в горящей квартире на Вторчермете обнаружили тело 35-летней девушки.

Погибшая, Христина, снимала квартиру посуточно. Соседи не замечали за ней ничего подозрительного.

В день трагедии в квартире находился посторонний мужчина, личность которого пока не установлена.

Близкая подруга погибшей рассказала, что у Христины были непростые отношения с гражданским мужем. Недавно они сильно поссорились, и Христина переехала из его квартиры. Дело в том, что девушка напала на мать сожителя. Возможно она арендовала квартиру посуточно, чтобы спрятаться от правосудия, так на нее завели уголовное дело. Однако подруга уверена, что гражданский муж не мог убить Христину.

Известно также, что у погибшей осталась 10-летняя дочь. Она живет с бабушкой и погибшая с ними несколько месяцев уже не общалась.

На сегодняшний день вопросов в этом деле больше чем ответов. Точная причина пожара и обстоятельства трагедии устанавливается. Следствие продолжается.

Напомним, мужчина и женщина найдены в квартире в Екатеринбурге во время пожара.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Пожар#Смерть#Криминал#ЧП#18+#Екатеринбург
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