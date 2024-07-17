Небо затянут тяжелые тучи: погода в Свердловской области на семь дней

В последние дни над Полярным Уралом господствовал антициклон. Теперь его влияние постепенно сходит на нет. Воздушные потоки переместятся на юг Свердловской области и принесут с собой прогретый воздух. 18, 19 и 20 июля потеплеет, однако потом температура вновь начнет снижаться. 23 июля — не больше +19 градусов в дневные часы, пишет синоптик Алексей Пулин в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».