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Posted Сегодня, 15:01

Published Сегодня, 15:01

Modified Сегодня, 15:03

Updated Сегодня, 15:03

Синоптик Пулин: в Свердловскую область придут ливни с грозами

Небо затянут тяжелые тучи: погода в Свердловской области на семь дней

17 июля 2024, 15:01
Фото: Изображение Midjourney

Синоптик Пулин: в Свердловскую область придут ливни с грозами

Антициклон над Свердловской областью постепенно разрушается, а на смену ему идет циклон. Он принесет с собой осадки и грозы.

В последние дни над Полярным Уралом господствовал антициклон. Теперь его влияние постепенно сходит на нет. Воздушные потоки переместятся на юг Свердловской области и принесут с собой прогретый воздух. 18, 19 и 20 июля потеплеет, однако потом температура вновь начнет снижаться. 23 июля — не больше +19 градусов в дневные часы, пишет синоптик Алексей Пулин в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

В четверг, 18 июля, антициклон окончательно сдаст свои позиции. Ему на смену придет небольшой циклон, который принесет с собой осадки. Над Свердловской областью прогремят грозы и прольются ливни. Правда, они будут кратковременными. Перепады температуры в ближайшие семь дней будут значительными, до семи градусов.

Небо над Свердловской областью надолго затянется тучамиНебо над Свердловской областью надолго затянется тучами
Небо над Свердловской областью надолго затянется тучами
Фото: 1MI
  • 18 июля ночью +17, днем +24;
  • 19 июля ночью +16, днем +25;
  • 20 июля ночью +15, днем +26;
  • 21 июля ночью +15, днем +22;
  • 22 июля ночью +14, днем +21;
  • 23 июля ночью +14, днем +19.

Погода на ближайшую неделю ожидается пасмурная. Последний раз солнышко выглянуло из-за тучек 17 июля, а теперь свердловчане смогут погреться в его лучах не ранее конца месяца.

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