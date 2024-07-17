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Неизвестные пытались увести ребенка с детской площадки в Екатеринбурге

Неизвестные пытались увести ребенка с детской площадки в Екатеринбурге

17 июля 2024, 09:57
Фото: 1MI
В Екатеринбурге неизвестные чуть не увели с собой девочку с детской площадки. Инцидент произошел на улице Чкалова 16 июля 2024 года.

К девочке подошли незнакомцы и предложили пойти с ними якобы для того, что посмотреть котят и угостить ее конфетой, рассказали в Telegram-канале «Екатеринбург с огоньком».

Девочка отказалась и тогда ее чуть не утащили силой. Злоумышленников спугнул охранник, после чего они ушли.

Напомним, 17 июля 2024 года в Екатеринбурге неизвестные похитили человека. Они заставили его залезть в машину, угрожая оружием, а затем уехали. В полиции начали проверку по факту ЧП.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Дети#Безопасность#Полиция#Девочка#ЧП#Детская площадка#Охранник#Неизвестные#18+#Екатеринбург#Инцидент
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