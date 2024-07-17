Неизвестные пытались увести ребенка с детской площадки в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
К девочке подошли незнакомцы и предложили пойти с ними якобы для того, что посмотреть котят и угостить ее конфетой, рассказали в Telegram-канале «Екатеринбург с огоньком».
Девочка отказалась и тогда ее чуть не утащили силой. Злоумышленников спугнул охранник, после чего они ушли.
Напомним, 17 июля 2024 года в Екатеринбурге неизвестные похитили человека. Они заставили его залезть в машину, угрожая оружием, а затем уехали. В полиции начали проверку по факту ЧП.