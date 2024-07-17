Новая трасса для BMX может появиться в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
По словам активиста Светланы Мысовской, они приняли решение обсудить вопрос развития BMX в регионе: в частности, в Нижнем Тагиле возможно построить BMX стадион, аналогов которого не будет на Урале.
Встретившись, стороны провели обсуждение того, с чего возможно начать развитие этого спорта: так, в начале необходимо привлечь экспертов по строительству такого рода сооружений, а также задуматься, кто будет финансировать подобный проект.
По словам главы Нижнего Тагила, проект свяжут со строительством спортобъекта на Вые. Пинаев назвал достойным делом развитие BMX в регионе. При этом он уточнил, что городу потребуется около двух лет для появления такого объекта.
Напомним, что в Нижнем Тагиле на месте бывшей воинской части на улице Фрунзе администрация планирует построить большой спортивный комплекс. На работы выделено 543 миллиона рублей.