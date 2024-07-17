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Новая трасса для BMX может появиться в Нижнем Тагиле

Новая трасса для BMX может появиться в Нижнем Тагиле

17 июля 2024, 12:52
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле планируют развивать один из олимпийских видов спорта: BMX-RACE. В рамках встречи с жителями глава города Владислав Пинаев обсудил возможность появления спецтрассы для этого спорта.

По словам активиста Светланы Мысовской, они приняли решение обсудить вопрос развития BMX в регионе: в частности, в Нижнем Тагиле возможно построить BMX стадион, аналогов которого не будет на Урале.

Встретившись, стороны провели обсуждение того, с чего возможно начать развитие этого спорта: так, в начале необходимо привлечь экспертов по строительству такого рода сооружений, а также задуматься, кто будет финансировать подобный проект.

По словам главы Нижнего Тагила, проект свяжут со строительством спортобъекта на Вые. Пинаев назвал достойным делом развитие BMX в регионе. При этом он уточнил, что городу потребуется около двух лет для появления такого объекта.

Напомним, что в Нижнем Тагиле на месте бывшей воинской части на улице Фрунзе администрация планирует построить большой спортивный комплекс. На работы выделено 543 миллиона рублей.

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