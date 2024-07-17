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Published Сегодня, 13:31

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Плененный украинцами житель Свердловской области возвратился на Родину

Плененный украинцами житель Свердловской области возвратился на Родину

17 июля 2024, 13:31
Фото: 1MI
Из плена украинской армии оказался выпущенным российский солдат из Свердловской области.

Как поделилась уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова, в общей сложности вернувшимися в страну являются 95 военнослужащих. Она уточнила, что домой был возвращен мужчина 1998 года.

Мерзлякова напомнила, что с января 2024 года в регион оказались возвращенными 21 плененных человек.

В конце июня еще одного уроженца Свердловской области удалось вернуть домой в ходе обмена военнопленными между Россией и Украиной. В результате на Родину из плена вернулись двое свердловчан.

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#Евгения Сафина#Свердловская область#Военные#Екатеринбург#Татьяна Мерзлякова#СВО#Плен#Обмен пленными
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