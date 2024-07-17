Плененный украинцами житель Свердловской области возвратился на Родину

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Как поделилась уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова, в общей сложности вернувшимися в страну являются 95 военнослужащих. Она уточнила, что домой был возвращен мужчина 1998 года.
Мерзлякова напомнила, что с января 2024 года в регион оказались возвращенными 21 плененных человек.
В конце июня еще одного уроженца Свердловской области удалось вернуть домой в ходе обмена военнопленными между Россией и Украиной. В результате на Родину из плена вернулись двое свердловчан.