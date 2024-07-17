Почти 15 пенсионеров из Екатеринбурга обманули на сумму более 2,8 млн рублей

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Обвиненной оказалась екатеринбурженка 43 лет: ее обвинили по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Как уточняется, весной прошлого года женщина стала участницей ОПГ. Мошенничество заключалось в том, что аферисты совершали звонки региональным пенсионерам, представляясь именами родных, знакомых или полицейскими. После они говорили, что попали в аварию, и им нужны деньги для собственного спасения.
Затем аферистка приезжала к дому потерпевших, забирала средства, а после отправляла их другим мошенникам. При этом женщина часть денег оставляла себе.
В результате чего, судья приговорил аферистку к шести годам и шести месяцам тюрьмы.
Также прошло взыскание с женщины в пользу пенсионеров на потерянную ими сумму. Кроме того, одна из потерпевших получила компенсацию в размере 50 тысяч рублей.
На текущий момент приговор не вступил в законную силу.
Ранее в Екатеринбурге мошенник обманул 11 пенсионеров на 3,8 миллиона рублей.