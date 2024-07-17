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Почти 15 пенсионеров из Екатеринбурга обманули на сумму более 2,8 млн рублей

Почти 15 пенсионеров из Екатеринбурга обманули на сумму более 2,8 млн рублей

17 июля 2024, 12:40
Фото: Изображение Midjourney
Екатеринбургский суд обвинил аферистку в обмане 13 пенсионеров. Из-за связи с мошенницей люди потеряли более 2,8 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Обвиненной оказалась екатеринбурженка 43 лет: ее обвинили по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Как уточняется, весной прошлого года женщина стала участницей ОПГ. Мошенничество заключалось в том, что аферисты совершали звонки региональным пенсионерам, представляясь именами родных, знакомых или полицейскими. После они говорили, что попали в аварию, и им нужны деньги для собственного спасения.

Затем аферистка приезжала к дому потерпевших, забирала средства, а после отправляла их другим мошенникам. При этом женщина часть денег оставляла себе.

В результате чего, судья приговорил аферистку к шести годам и шести месяцам тюрьмы.

Также прошло взыскание с женщины в пользу пенсионеров на потерянную ими сумму. Кроме того, одна из потерпевших получила компенсацию в размере 50 тысяч рублей.

На текущий момент приговор не вступил в законную силу.

Ранее в Екатеринбурге мошенник обманул 11 пенсионеров на 3,8 миллиона рублей.

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#Ирина Кирилова#Суд#Пенсионер#Криминал#Обман#Мошенник#Екатеринбург
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