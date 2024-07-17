Почти 15 пенсионеров из Екатеринбурга обманули на сумму более 2,8 млн рублей

Обвиненной оказалась екатеринбурженка 43 лет: ее обвинили по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Как уточняется, весной прошлого года женщина стала участницей ОПГ. Мошенничество заключалось в том, что аферисты совершали звонки региональным пенсионерам, представляясь именами родных, знакомых или полицейскими. После они говорили, что попали в аварию, и им нужны деньги для собственного спасения.