Почти 30 млн рублей долга обнаружили у «Гортранса» в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Как уточнили специалисты, в городе не повторится ситуация трехлетней давности, когда в Екатеринбурге прекратилось движение трамваев.
Сейчас местные власти занимаются решением проблемы совместно с компанией. Уточняется, что помочь решить данный вопрос помогут брутто-контракты. Причем, сами долги начали накапливаться с мая этого года, передает URA.RU.
В декабре 2023 года «Гортранс» Екатеринбурга увеличил интервал движения городского транспорта. Инициатива позволила сэкономить 270 млн рублей.