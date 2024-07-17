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Updated Сегодня, 11:03

Почти 30 млн рублей долга обнаружили у «Гортранса» в Екатеринбурге

Почти 30 млн рублей долга обнаружили у «Гортранса» в Екатеринбурге

17 июля 2024, 11:01
Фото: Изображение Midjourney
Екатеринбургская компания «Гортранс» имеет долговые обязательства в размере 28 миллионов рублей. Они связаны с отсутствием платежей по электричеству. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Как уточнили специалисты, в городе не повторится ситуация трехлетней давности, когда в Екатеринбурге прекратилось движение трамваев.

Сейчас местные власти занимаются решением проблемы совместно с компанией. Уточняется, что помочь решить данный вопрос помогут брутто-контракты. Причем, сами долги начали накапливаться с мая этого года, передает URA.RU.

В декабре 2023 года «Гортранс» Екатеринбурга увеличил интервал движения городского транспорта. Инициатива позволила сэкономить 270 млн рублей.

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#Елизавета Зиборова#Транспорт#Электричество#Проблемы#Долги#Мэрия#Трамваи#Общественный транспорт#Городской транспорт#Екатеринбург#Гортранс
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