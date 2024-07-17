Подержанные автомобили в Екатеринбурге подорожали почти на 18%

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Самым дорогостоящим автомобилем оказался Volkswagen Tiguan — после подорожания на 18% теперь стоит 1,55 миллиона рублей. После него на 22% стала дороже Kia Ceed, рассказали на сервисе «Авто.ру».
Цены на Ford Focus и Toyota Corolla увеличились на 16% и 25%, в результате чего данные автомобили сейчас стоят 900 тысяч рублей. Иномарка Mazda 3 сегодня стоит 683 тысячи, а Opel Astra — 600 тысяч.
Напомним, из-за предстоящей индексации утильсбора в РФ поднимутся цены на автомобили. Первое повышение будет уже в 2024 году.