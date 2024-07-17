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Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

Подержанные автомобили в Екатеринбурге подорожали почти на 18%

Подержанные автомобили в Екатеринбурге подорожали почти на 18%

17 июля 2024, 11:27
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге стали дороже подержанные автомобили почти на 18%. Так, в июле 2024 года средняя стоимость легкового транспорта составляет 1,36 миллиона рублей.

Самым дорогостоящим автомобилем оказался Volkswagen Tiguan — после подорожания на 18% теперь стоит 1,55 миллиона рублей. После него на 22% стала дороже Kia Ceed, рассказали на сервисе «Авто.ру».

Цены на Ford Focus и Toyota Corolla увеличились на 16% и 25%, в результате чего данные автомобили сейчас стоят 900 тысяч рублей. Иномарка Mazda 3 сегодня стоит 683 тысячи, а Opel Astra — 600 тысяч.

Напомним, из-за предстоящей индексации утильсбора в РФ поднимутся цены на автомобили. Первое повышение будет уже в 2024 году.

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#Елизавета Зиборова#Транспорт#Цены#Статистика#Стоимость#Повышение#Подорожание#Иномарки#Екатеринбург#Автомобили
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