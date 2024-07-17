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Полицейские в Екатеринбурге нашли укравших у бойца СВО крупную сумму денег

Полицейские в Екатеринбурге нашли укравших у бойца СВО крупную сумму денег

17 июля 2024, 10:52
Фото: 1MI
Екатеринбургские полицейские провели задержание двух граждан, которые подозреваются в краже денежных средств у солдата со спецоперации на Украине.

Как уточняется, мужчины похитили у военнослужащего около 3,6 миллиона рублей.

Первого афериста удалось поймать почти сразу, а для второго — организовали засаду. Кроме того, правоохранители пытаются выяснить, пострадал ли кто-то еще от рук мошенников.

После потери денежных средств, потерпевший подал обращение в региональный фонд «Защитники Отечества». В рамках работы специалисты оказали полную поддержку солдату, создав необходимую форму обращения в правоохранительные органы.

На текущий момент мужчина лечится в екатеринбургском госпитале, передает источник URA.RU.

Случай, о котором ведется речь, произошел в среду, 17 июля: у солдата российской армии, участвовавшего в спецоперации, украли около 3,6 миллиона рублей в Екатеринбурге.

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