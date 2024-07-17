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Президент ТПП России рассказал, почему нужен закон о семейном бизнесе

Президент ТПП России рассказал, почему нужен закон о семейном бизнесе

17 июля 2024, 06:18
Фото: Фрагмент видео
В настоящее время в Российской Федерации три четверти компаний малого и среднего бизнеса — это семейные предприятия. Такую информацию озвучили в Торгово-промышленной палате РФ. Вопрос развития семейного предпринимательства обсуждался в Совете Федерации в ходе круглого стола.

До начала мероприятия здесь же состоялась церемония открытия выставки фотографий «Семейные бизнес-династии регионов России».

Предметом дискуссий во время круглого стола стали проблемы, которые в настоящее время встают перед предпринимателями. Участники мероприятия обсудили вопросы наследования, промышленной ипотеки и других видов кредитования. Также представители органов власти и семейных предприятий отметили, что в список основных задач в поддержке МСП входит принятие на федеральном уровне закона о семейном предпринимательстве.

По словам зампредседателя Совета Федерации Инны Святенко, выступившей в качестве модератора дискуссии, семейные компании являются одной из наиболее устойчивых форм ведения бизнеса.

Согласно заявлению президента Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергея Катырина, в этом году будет особенно уместно принять решения, направленные на поддержку семейного бизнеса, поскольку 2024 год был провозглашен главой государства Годом семьи. Прежде всего, речь идет о законе о семейном бизнесе. «Проблем достаточно много. Это работа с банками, получение кредитов, промышленная ипотека и, в первую очередь, закон, который бы определял, что такое семейный бизнес. Нужно, чтобы была возможность на основании этого закона осуществлять меры поддержки семейного бизнеса. Он работает уже в 9 регионах. Необходимо, чтобы был такой закон на федеральном уровне, чтобы он давал дополнительные возможности», — подытожил эксперт.

При участии Торгово-промышленной палаты РФ в последнее время проходит множество мероприятий, направленных на развитие семейного предпринимательства: форумы, советы и семинары. По различным данным, заниматься семейным бизнесом хотели бы порядка 65% жителей Российской Федерации.

#Общество
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