Президент ТПП России рассказал, почему нужен закон о семейном бизнесе

Согласно заявлению президента Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергея Катырина, в этом году будет особенно уместно принять решения, направленные на поддержку семейного бизнеса, поскольку 2024 год был провозглашен главой государства Годом семьи. Прежде всего, речь идет о законе о семейном бизнесе. «Проблем достаточно много. Это работа с банками, получение кредитов, промышленная ипотека и, в первую очередь, закон, который бы определял, что такое семейный бизнес. Нужно, чтобы была возможность на основании этого закона осуществлять меры поддержки семейного бизнеса. Он работает уже в 9 регионах. Необходимо, чтобы был такой закон на федеральном уровне, чтобы он давал дополнительные возможности», — подытожил эксперт.