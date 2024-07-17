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Published Сегодня, 17:10

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Updated Сегодня, 17:12

Природа под защитой суда, уборка пустырей в Тагиле, подвоз воды и работа для молодежи

Природа под защитой суда, уборка пустырей в Тагиле, подвоз воды и работа для молодежи

17 июля 2024, 17:10
Фото: Изображение Midjourney
Суд обязал ЕВРАЗ НТМК устранить нанесенный природе вред. В Тагиле приведут в порядок заброшенные пустыри на Вагонке. Холодную воду горожанам привезут в цистернах. В Свердловской области испортится погода. Топ-5 лучших вакансий для подростков. которые желают подработать. Подводим итоги за 17 июля.

ЕВРАЗ НТМК, который ранее получил предписание Росприроднадзора об устранении экологических нарушений, попытался обжаловать его в суде. Все приведенные доказательства о том, что именно ЕВРАЗ загрязняет окружающую среду, несостоятельны, настаивали юристы предприятия. Однако суд в Нижнем Тагиле отклонил апелляцию.

ЕВРАЗ НТМК не удалось обжаловать предписание РПН о загрязнении воздуха, воды и почвы
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В Нижнем Тагиле планируют капитально прибраться на Вагонке. Сейчас мэрия ищет подрядчика, который за 1,7 млн рублей приведет в порядок пустыри. Рабочим предстоит вывести крупногабаритный мусор, обрезать деревья и кустарники, а также облагородить газоны.

На Вагонке в Нижнем Тагиле приберут заброшенные территории
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Жители Нижнего Тагила готовятся к коммунальной «засухе»: с 19 по 22 июля в одном из районов города отключат холодную воду. Об этом заранее предупредил «Водоканал-НТ», который в эти дни займется перенастройкой водопровода. Питьевую воду людям будут подвозить в цистернах по согласованному графику.

На время отключений ХВС в Нижнем Тагиле организуют подвоз воды
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Погода в Свердловской области в ближайшие дни резко изменятся: пройдут ливни с грозами, а небо закроют тучи. При этом в ближайшие дни немного потеплеет, но к 23 июля вновь похолодает до +19 градусов.

Небо затянут тяжелые тучи: погода в Свердловской области на семь дней
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Некоторые свердловские подростки трудятся с начала лета. Но есть и те, кто решили отдохнуть в первую половину каникул. К поискам работы они приступили только сейчас. Вакансий для подработки по-прежнему много: подростки могут устроиться курьерами, промоутерами, помощниками официанта, гардеробщиками и нянями.

Где свердловским подросткам подработать летом: топ-5 вакансий с приличной зарплатой
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