Природа под защитой суда, уборка пустырей в Тагиле, подвоз воды и работа для молодежи

Posted Сегодня, 17:10
Published Сегодня, 17:10
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Updated Сегодня, 17:12
ЕВРАЗ НТМК, который ранее получил предписание Росприроднадзора об устранении экологических нарушений, попытался обжаловать его в суде. Все приведенные доказательства о том, что именно ЕВРАЗ загрязняет окружающую среду, несостоятельны, настаивали юристы предприятия. Однако суд в Нижнем Тагиле отклонил апелляцию.
В Нижнем Тагиле планируют капитально прибраться на Вагонке. Сейчас мэрия ищет подрядчика, который за 1,7 млн рублей приведет в порядок пустыри. Рабочим предстоит вывести крупногабаритный мусор, обрезать деревья и кустарники, а также облагородить газоны.
Жители Нижнего Тагила готовятся к коммунальной «засухе»: с 19 по 22 июля в одном из районов города отключат холодную воду. Об этом заранее предупредил «Водоканал-НТ», который в эти дни займется перенастройкой водопровода. Питьевую воду людям будут подвозить в цистернах по согласованному графику.
Погода в Свердловской области в ближайшие дни резко изменятся: пройдут ливни с грозами, а небо закроют тучи. При этом в ближайшие дни немного потеплеет, но к 23 июля вновь похолодает до +19 градусов.
Некоторые свердловские подростки трудятся с начала лета. Но есть и те, кто решили отдохнуть в первую половину каникул. К поискам работы они приступили только сейчас. Вакансий для подработки по-прежнему много: подростки могут устроиться курьерами, промоутерами, помощниками официанта, гардеробщиками и нянями.