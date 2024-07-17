Природа под защитой суда, уборка пустырей в Тагиле, подвоз воды и работа для молодежи

Некоторые свердловские подростки трудятся с начала лета. Но есть и те, кто решили отдохнуть в первую половину каникул. К поискам работы они приступили только сейчас. Вакансий для подработки по-прежнему много: подростки могут устроиться курьерами, промоутерами, помощниками официанта, гардеробщиками и нянями.