Работодатели в Свердловской области стали чаще рассматривать резюме подростков

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
В целом с 2023 года число резюме от несовершеннолетних стало больше на 15%. Также на 27% вырос уровень желаемой зарплаты — до 40 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру».
Увеличение просмотров резюме и желаемого заработка говорит о том, что руководители компаний, желая устранить нехватку кадров, прибегают к разным способам, в том числе пытаются заинтересовать несовершеннолетних соискателей.
Чаще всего подростки рассматривают вакансии курьеров, бариста, промоутеров, комплектовщиков, официантов, администраторов и менеджеров в сфере продаж.
Напомним, в мае 2024 года в Свердловской области резюме стало больше на 19%.