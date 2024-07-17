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Работодатели в Свердловской области стали чаще рассматривать резюме подростков

Работодатели в Свердловской области стали чаще рассматривать резюме подростков

17 июля 2024, 09:06
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области количество резюме от подростков 14-17 лет стало больше на 67% в течение июля в 2024 году.

В целом с 2023 года число резюме от несовершеннолетних стало больше на 15%. Также на 27% вырос уровень желаемой зарплаты — до 40 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру».

Увеличение просмотров резюме и желаемого заработка говорит о том, что руководители компаний, желая устранить нехватку кадров, прибегают к разным способам, в том числе пытаются заинтересовать несовершеннолетних соискателей.

Чаще всего подростки рассматривают вакансии курьеров, бариста, промоутеров, комплектовщиков, официантов, администраторов и менеджеров в сфере продаж.

Напомним, в мае 2024 года в Свердловской области резюме стало больше на 19%.

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