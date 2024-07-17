Свекольный порошок может улучшить результаты тренировок спортсменов

Результаты эксперимента показывают, что участники, которые ежедневно пили свекольный сок в течение двух месяцев, смогли снизить систолическое давление на пять пунктов. Другие исследования подтверждают, что регулярное употребление свеклы может улучшить выносливость во время тренировок и ускорить восстановление мышц.