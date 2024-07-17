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Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:14

Updated Сегодня, 10:14

Свекольный порошок может улучшить результаты тренировок спортсменов

Свекольный порошок может улучшить результаты тренировок спортсменов

17 июля 2024, 10:12
Фото: Изображение Midjourney
Американские эксперты заявили, что свекольный порошок положительно влияет на работу сердца, увеличивает выносливость и эффективность физических упражнений. Они допускают, что этот концентрат может быть в форме энергетических напитков или жевательных таблеток.

Как передает newkhakasiya.online, свекла способствует увеличению уровня оксида азота в организме, что помогает уменьшить воспаление, улучшить эластичность сосудов и снизить кровяное давление. Ученые также подчеркивают, что полезные свойства свеклы сохраняются даже после ее обработки.

Результаты эксперимента показывают, что участники, которые ежедневно пили свекольный сок в течение двух месяцев, смогли снизить систолическое давление на пять пунктов. Другие исследования подтверждают, что регулярное употребление свеклы может улучшить выносливость во время тренировок и ускорить восстановление мышц.

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