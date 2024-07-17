Свердловчанка села на восемь лет за порно с младенцем и 12-летним мальчиком

Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
Modified Сегодня, 16:43
Updated Сегодня, 16:43
Поставлена точка в резонансном деле об изнасиловании трехмесячной девочки и изготовлении порнографического контента с подростками. Главная фигурантка дела, 20-летняя свердловчанка, ближайшие восемь лет и два месяца проведет в колонии. Об этом Ura.ru сообщил адвокат девушки Денис Каменных.
Девушка из Нижней Туры родила ребенка в 17 лет, а затем познакомилась с молодым человеком, который предложил ей создавать порнографический контент с младенцем. Позднее к съемкам в подпольной порностудии пара привлекла 12-летнего мальчика, который был племянником молодого человека, и двух 16-летних юношей. В съемках с ними, а также с собственной дочерью, участвовала сама осужденная.
Как пояснил адвокат, она попала под влияние своего возлюбленного и во всем его слушалась. Когда порностудию накрыли, молодого человека задержали. Позднее он покончил с собой в камере СИЗО. В ходе следствия выяснилось, что съемками порно он увлекся ранее в Перми, где ранее проживал.
Так как девушка на момент совершения преступления была несовершеннолетней, приговор ей вынесли достаточно мягкий. Уголовное дело расследовалось о насильственных действиях сексуального характера, изготовлении порнографического контента, в том числе с несовершеннолетними, и его распространении.
Ранее стало известно, что житель Екатеринбурга полгода насиловал 14-летнюю дочь своей сожительницы.