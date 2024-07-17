Свердловчанка села на восемь лет за порно с младенцем и 12-летним мальчиком

Девушка из Нижней Туры родила ребенка в 17 лет, а затем познакомилась с молодым человеком, который предложил ей создавать порнографический контент с младенцем. Позднее к съемкам в подпольной порностудии пара привлекла 12-летнего мальчика, который был племянником молодого человека, и двух 16-летних юношей. В съемках с ними, а также с собственной дочерью, участвовала сама осужденная.