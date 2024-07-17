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Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

Свердловский суд выписал штраф экс-сотруднику колонии за коррупцию

Свердловский суд выписал штраф экс-сотруднику колонии за коррупцию

17 июля 2024, 13:05
Фото: 1MI
Экс-сотруднику исправительной колонии в Ивделе выписали штраф за коррупцию. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области.

Как уточняется, в учреждении мужчина работал в качестве инженерного техника, который занимался обслуживанием связи и вооружения отдела охраны. Ради собственной выгоды злоумышленник купил одному из сидевших в колонии запрещенный для учреждения предмет.

Следователи полностью расследовали данное преступление и схему махинации, после чего у мужчины не осталось выбора, кроме как признаться в содеянном.

Отметим, что делу дали ход и показания сотрудников УСБ ГУФСИН России по региону. В результате, мужчину оштрафовали.

Ранее стало известно, что Руководитель нижнетагильского отдела региональной дирекции железнодорожного движения подозревается во взяточничестве на сумму более 200 тысяч рублей.

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#Евгения Сафина#Общество#Суд#Деньги#Коррупция#Колония#Взятка#Ивдель#Екатеринбург
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