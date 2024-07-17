Свердловский суд выписал штраф экс-сотруднику колонии за коррупцию

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Как уточняется, в учреждении мужчина работал в качестве инженерного техника, который занимался обслуживанием связи и вооружения отдела охраны. Ради собственной выгоды злоумышленник купил одному из сидевших в колонии запрещенный для учреждения предмет.
Следователи полностью расследовали данное преступление и схему махинации, после чего у мужчины не осталось выбора, кроме как признаться в содеянном.
Отметим, что делу дали ход и показания сотрудников УСБ ГУФСИН России по региону. В результате, мужчину оштрафовали.
Ранее стало известно, что Руководитель нижнетагильского отдела региональной дирекции железнодорожного движения подозревается во взяточничестве на сумму более 200 тысяч рублей.