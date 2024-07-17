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Published Сегодня, 16:17

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Updated Сегодня, 16:19

В Екатеринбурге будут доплачивать учителям за обучение детей мигрантов

Учителя в Екатеринбурге получат доплаты за обучение русскому детей мигрантов

17 июля 2024, 16:17
Фото: 1MI

В Екатеринбурге будут доплачивать учителям за обучение детей мигрантов

В Екатеринбурге обсуждают методы интеграции детей из семей мигрантов и планируют ввести денежные поощрения для учителей, которым приходится обучать школьников-иностранцев русскому языку.

О новой мере поддержки в среду, 17 июля, рассказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. По его словам, дополнительные занятия с плохо знающими русский язык детьми можно внести в перечень поощрений, которые используются для начисления учителям ежемесячной премии.

Также, по словам Орлова, важно, чтобы родители наряду с детьми учили русский язык. С этой целью в Екатеринбурге будет расширена сеть школ, где русский как второй иностранный будет преподаваться для взрослых.

Напомним, что о необходимости учить русский язык на родине еще до переезда в Россию заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

В начале июля мигрант чуть не изнасиловал в подъезде молодую женщину.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Дети#Учителя#Мигранты#Образование#Школы#Русский язык#Екатеринбург
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