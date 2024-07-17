Учителя в Екатеринбурге получат доплаты за обучение русскому детей мигрантов

Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
Modified Сегодня, 16:19
Updated Сегодня, 16:19
О новой мере поддержки в среду, 17 июля, рассказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. По его словам, дополнительные занятия с плохо знающими русский язык детьми можно внести в перечень поощрений, которые используются для начисления учителям ежемесячной премии.
Также, по словам Орлова, важно, чтобы родители наряду с детьми учили русский язык. С этой целью в Екатеринбурге будет расширена сеть школ, где русский как второй иностранный будет преподаваться для взрослых.
Напомним, что о необходимости учить русский язык на родине еще до переезда в Россию заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
В начале июля мигрант чуть не изнасиловал в подъезде молодую женщину.