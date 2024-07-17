В Екатеринбурге маргинал увел ребенка с детской площадки

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Инцидент произошел на Ангарской, 48 во дворе жилого дома. Мать оставила свою дочь во дворе поиграть, а спустя некоторое время обнаружила, что ребенок пропал. Свидетели рассказали женщине, что ее дочь увел маргинального вида мужчина, который проживает в этом же доме.
Полиция несколько часов искала ребенка по всему дому и наконец нашла в одной из квартир.
К счастью, ребенок не пострадал. Мужчина оказался сильно пьян. Ранее он имел судимость за наркотики. Похитителя задержали.
Мать девочки тоже оказалась в полиции. Она нарушила миграционное законодательство.
Ранее неизвестные пытались увести ребенка с детской площадки в Екатеринбурге.