В Екатеринбурге маргинал увел ребенка с детской площадки

Инцидент произошел на Ангарской, 48 во дворе жилого дома. Мать оставила свою дочь во дворе поиграть, а спустя некоторое время обнаружила, что ребенок пропал. Свидетели рассказали женщине, что ее дочь увел маргинального вида мужчина, который проживает в этом же доме.