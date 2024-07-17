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Posted Сегодня, 10:57

Published Сегодня, 10:57

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

В Екатеринбурге мужчина конфетами заманил девочку к себе домой

В Екатеринбурге маргинал увел ребенка с детской площадки

17 июля 2024, 10:57
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге мужчина конфетами заманил девочку к себе домой

В Екатеринбурге мужчина подошел к девочке на детской площадке и увел, пообещав ей килограмм конфет.

Инцидент произошел на Ангарской, 48 во дворе жилого дома. Мать оставила свою дочь во дворе поиграть, а спустя некоторое время обнаружила, что ребенок пропал. Свидетели рассказали женщине, что ее дочь увел маргинального вида мужчина, который проживает в этом же доме.

Полиция несколько часов искала ребенка по всему дому и наконец нашла в одной из квартир.

К счастью, ребенок не пострадал. Мужчина оказался сильно пьян. Ранее он имел судимость за наркотики. Похитителя задержали.

Мать девочки тоже оказалась в полиции. Она нарушила миграционное законодательство.

Ранее неизвестные пытались увести ребенка с детской площадки в Екатеринбурге.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Ребенок#Дети#Похищение#Похищение человека#Пропал ребенок#Екатеринбург
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