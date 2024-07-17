В Екатеринбурге запретили катание на катерах на Городском пруду

Как уточняется, в своем заявление представитель ведомства напомнил о недавнем случае, где столкнулись два катера на городском пруду. Согласно предоставленным данным, у владельца катеров нет договора о том, что он имеет право пользоваться акваторией пруда, однако при этом он получает прибыль от своего бизнеса.