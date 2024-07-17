tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:43

Published Сегодня, 07:43

Modified Сегодня, 07:45

Updated Сегодня, 07:45

В Екатеринбурге запретили катание на катерах на Городском пруду

В Екатеринбурге запретили катание на катерах на Городском пруду

17 июля 2024, 07:43
Фото: скриншот видео ГУФССП по Свердловской области
Свердловский транспортный прокурор подал иск в городской суд в связи с частыми инцидентами, связанными с катерами в акватории городского пруда. Об этом сообщила пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.

Как уточняется, в своем заявление представитель ведомства напомнил о недавнем случае, где столкнулись два катера на городском пруду. Согласно предоставленным данным, у владельца катеров нет договора о том, что он имеет право пользоваться акваторией пруда, однако при этом он получает прибыль от своего бизнеса.

В связи с этим свердловские судебные приставы получили исполнительный лист, который запрещает бизнесменам использовать городское водохранилище на реке Исеть в качестве стоянки для своих судов.

Представитель ведомства выехал на набережную, где выявил, что на территории пруда остается только один катер, остальные все были вывезены. В дальнейшем предприниматель убрал и оставшееся судно.

Напомним, что ранее катер наехал на 18-летнего молодого человека в Екатеринбурге.

#Ирина Кирилова#Общество#Экономика#Свердловская область#Бизнесмен#Запрет#Приставы#Екатеринбург#Катер
Подпишитесь
«Лифт будет позже»: травмпункт и процедурный перенесли в новое здание на Вагонке
Сегодня, 06:26
Ливни и грозы снова накроют Свердловскую область
Сегодня, 04:28
Житель Нижнего Тагила отдал «следователю» почти 300 тысяч рублей
Сегодня, 06:21
Причалы для катеров пропали с акватории Городского пруда в Екатеринбурге
Сегодня, 07:18
На время отключений ХВС в Нижнем Тагиле организуют подвоз воды
Сегодня, 07:36