В Екатеринбурге запретили катание на катерах на Городском пруду

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
Как уточняется, в своем заявление представитель ведомства напомнил о недавнем случае, где столкнулись два катера на городском пруду. Согласно предоставленным данным, у владельца катеров нет договора о том, что он имеет право пользоваться акваторией пруда, однако при этом он получает прибыль от своего бизнеса.
В связи с этим свердловские судебные приставы получили исполнительный лист, который запрещает бизнесменам использовать городское водохранилище на реке Исеть в качестве стоянки для своих судов.
Представитель ведомства выехал на набережную, где выявил, что на территории пруда остается только один катер, остальные все были вывезены. В дальнейшем предприниматель убрал и оставшееся судно.
Напомним, что ранее катер наехал на 18-летнего молодого человека в Екатеринбурге.