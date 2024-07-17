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Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 08:24

Updated Сегодня, 08:24

В старинном особняке Екатеринбурга откроют гостиницу

В историческом здании Екатеринбурга откроют гостиницу

17 июля 2024, 08:22
Фото: 1MI

В старинном особняке Екатеринбурга откроют гостиницу

В Екатеринбурге новая гостиница займет старинное двухэтажное здание в центре города.

Особняк находится на проспекте Ленина 18«а». Данная информация появилась на официальном портале управления госохраны объектов культурного наследия региона.

Фасад здания отреставрируют с сохранением его исторического облика. В проекте предусмотрено восстановление кровли и сводов. Планируется также восстановить ворота.

В рамках проекта в двухэтажном особняке сделают трехэтажную гостиницу.

Историческое здание было построено в начале 19 века и являлось усадьбой А. М. Паршученкова.

Напомним, в Екатеринбурге почти 140 миллионов потратят на реставрацию старинного особняка.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Реставрация#Гостиница#Екатеринбург#Гостиничный бизнес
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