В историческом здании Екатеринбурга откроют гостиницу

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Особняк находится на проспекте Ленина 18«а». Данная информация появилась на официальном портале управления госохраны объектов культурного наследия региона.
Фасад здания отреставрируют с сохранением его исторического облика. В проекте предусмотрено восстановление кровли и сводов. Планируется также восстановить ворота.
В рамках проекта в двухэтажном особняке сделают трехэтажную гостиницу.
Историческое здание было построено в начале 19 века и являлось усадьбой А. М. Паршученкова.
Напомним, в Екатеринбурге почти 140 миллионов потратят на реставрацию старинного особняка.