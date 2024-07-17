В Свердловской области пешеход попал под колеса пьяного водителя

Виновника трагедии нашли быстро. Он был в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудникам Госавтоинспекции мужчина пояснил, что выпивал на работе, а потом поехал отвезти мусор. В настоящее время ведется расследование всех обстоятельств трагедии.