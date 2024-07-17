В Свердловской области пешеход попал под колеса пьяного водителя

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Автоавария произошла поздно вечером 15 июля в селе Елань Байкаловского района.
31-летний водитель Foton 538962 ехал в направлении автодороги «Малахова-Бобровское», когда навстречу ему шел 62-летний пешеход. Автомобилист на скорости сбил пожилого человека и скрылся. Пострадавший погиб на месте.
Виновника трагедии нашли быстро. Он был в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудникам Госавтоинспекции мужчина пояснил, что выпивал на работе, а потом поехал отвезти мусор. В настоящее время ведется расследование всех обстоятельств трагедии.
Ранее виновник смертельного ДТП в Екатеринбурге получил четыре года тюрьмы.