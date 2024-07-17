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пресс-служба ГИБДД Свердловской области

В Свердловской области пешеход попал под колеса пьяного водителя

17 июля 2024, 07:35
пресс-служба ГИБДД Свердловской области

Пешеход погиб из-за пьяного водителя в Свердловской области

Пешеход погиб под колесами нетрезвого водителя в Свердловской области.

Автоавария произошла поздно вечером 15 июля в селе Елань Байкаловского района.

31-летний водитель Foton 538962 ехал в направлении автодороги «Малахова-Бобровское», когда навстречу ему шел 62-летний пешеход. Автомобилист на скорости сбил пожилого человека и скрылся. Пострадавший погиб на месте.

Виновника трагедии нашли быстро. Он был в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудникам Госавтоинспекции мужчина пояснил, что выпивал на работе, а потом поехал отвезти мусор. В настоящее время ведется расследование всех обстоятельств трагедии.

Ранее виновник смертельного ДТП в Екатеринбурге получил четыре года тюрьмы.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#ДТП#Смерть#ЧП#18+#Екатеринбург
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