В Свердловской области появились голуби необычного розового окраса

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
Modified Сегодня, 06:00
Updated Сегодня, 06:00
Пернатые деловито сновали среди прохожих. В целом птицы вели себя как и обычные голуби. Прохожие с любопытством разглядывали их и фотографировали. Вскоре снимки распространились в социальных сетях, например в паблике «Шоу Ирбит».
Разводчик пернатых, Василий Шелепов, считает, что птицу покрасили, пишет Е1. Он также обратил внимание, что сквозь краску в некоторых местах виден родной цвет.
Орнитолог Нина Садыкова предположила, что птицы нашли краситель или их покрасили из баллончика.
Ранее в Свердловской области нашли кошку с крыльями.