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Розовые голуби обнаружены в Свердловской области

В Свердловской области появились голуби необычного розового окраса

17 июля 2024, 05:58
Фото: 1MI

Розовые голуби обнаружены в Свердловской области

Голуби необычного розового окраса появились в городе Асбест.

Пернатые деловито сновали среди прохожих. В целом птицы вели себя как и обычные голуби. Прохожие с любопытством разглядывали их и фотографировали. Вскоре снимки распространились в социальных сетях, например в паблике «Шоу Ирбит».

Разводчик пернатых, Василий Шелепов, считает, что птицу покрасили, пишет Е1. Он также обратил внимание, что сквозь краску в некоторых местах виден родной цвет.

Орнитолог Нина Садыкова предположила, что птицы нашли краситель или их покрасили из баллончика.

Ранее в Свердловской области нашли кошку с крыльями.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Птицы#Природа#Голуби#Екатеринбург#Инцидент#Живая природа
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