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Published Сегодня, 11:56

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

В Свердловской области женщина ограбила бывшего ученика-инвалида

В Свердловской области учитель у ученика-инвалида забрала карту и тратила его деньги

17 июля 2024, 11:56
Фото: 1MI

В Свердловской области женщина ограбила бывшего ученика-инвалида

Бывшая учительница из Свердловской области вернула деньги инвалиду, которые потратила с его банковской карты.

Инцидент произошел в Пышминском районе Свердловской области.
Бывшая учительница воспользовалась доверчивостью и инвалидностью ученика, забрала его банковскую карту, паспорт и другие документы. Женщина пользовалась его деньгами, которые он получал как инвалид второй группы, в течение трех месяцев.

Документы инвалиду женщина вернула после обращения его в правоохранительные органы. Деньги ей пришлось тоже вернуть в полном объеме по решению суда, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Суд#Кража#Инвалид#Екатеринбург#Инцидент
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