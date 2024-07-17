В Свердловской области учитель у ученика-инвалида забрала карту и тратила его деньги

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Инцидент произошел в Пышминском районе Свердловской области.
Бывшая учительница воспользовалась доверчивостью и инвалидностью ученика, забрала его банковскую карту, паспорт и другие документы. Женщина пользовалась его деньгами, которые он получал как инвалид второй группы, в течение трех месяцев.
Документы инвалиду женщина вернула после обращения его в правоохранительные органы. Деньги ей пришлось тоже вернуть в полном объеме по решению суда, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.