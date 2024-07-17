В Свердловской области учитель у ученика-инвалида забрала карту и тратила его деньги

Инцидент произошел в Пышминском районе Свердловской области.

Бывшая учительница воспользовалась доверчивостью и инвалидностью ученика, забрала его банковскую карту, паспорт и другие документы. Женщина пользовалась его деньгами, которые он получал как инвалид второй группы, в течение трех месяцев.