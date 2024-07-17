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Published Сегодня, 10:37

Modified Сегодня, 10:39

Updated Сегодня, 10:39

Эксперт напомнил свердловчанам правила безопасного поведения у воды

«Вернись с пляжа живым». Свердловчанам напомнили правила безопасного поведения у воды

17 июля 2024, 10:37
Фото: Изображение Midjourney

Эксперт напомнил свердловчанам правила безопасного поведения у воды

В разгар летнего сезона многие жители Свердловской области отправляются отдыхать на природу. Кто-то просто загорает и купается, другие рыбачат. К сожалению, беззаботный отпуск нередко заканчивается бедой. Эксперт TagilCity.ru напомнил о главных правилах безопасного поведения у воды.

Ежегодно на водоемах Среднего Урала гибнет большое количество человек. В 2023 году, по данным свердловского МЧС, утонули 66 человек, в том числе 11 детей. В 2022 году — 58 человек. Взрослые чаще всего погибают в пьяном виде, а дети — из-за недосмотра родителей. Кроме того, ежегодную печальную статистику пополняют рыбаки, которые не соблюдают элементарные правила безопасности.

Редакция TagilCity.ru спросила спасателя с почти 40-летним стажем работы Алексея Кабанова о том, какие меры предосторожности у воды желательны, а какие жизненно необходимы, и как вернуться с пляжа или рыбалки живым.

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Пошел купаться — не пей, пошел на рыбалку — не пей

По словам Алексея, алкоголь является главным врагом человека, отдыхающего на лоне природы. Он одинаково опасен как для обычных отдыхающих, так и для рыбаков.

После употребления алкогольных напитков нельзя лезть в воду. Во-первых, человек в таком состоянии склонен к необдуманным и даже глупым поступкам: его тянет переплывать глубокую реку, нырять. После употребления алкоголя организм разогревается, и у человека из-за резкого охлаждения в воде может произойти спазм сосудов, остановка сердца. Кроме того, невозможно в таком состоянии правильно оценить свои силы, — говорит спасатель.
После распития спиртного лучше остаться на берегуПосле распития спиртного лучше остаться на берегу
После распития спиртного лучше остаться на берегу
Фото: 1MI

Алкоголь и рыбалка также несовместимы, предупреждает эксперт. Рыбак должен быть постоянно начеку, должен быть готов к опасности, но алкоголь замедляет и притупляет все чувства. Более 70% случаев гибели на рыбалке также происходят по вине алкоголя. Выпил и поехал на лодке, наклонился, упал, утонул — вот очень распространенный сценарий несчастного случая.

Не зная броду, не суйся в воду

Еще одна причина, по которой во время отдыха ежегодно погибают свердловчане, это купание в неположенном месте.

Дети, подростки, да и взрослые мужчины любят нырять вниз головой — «рыбкой». Это небезопасно даже в знакомых водоемах и смертельно опасно в местах незнакомых. Существует такое понятие, как «травма ныряльщика»: человек ударяется головой о дно, и просто ломает себе шею. Дело в том, что в этот момент мышцы шеи расслаблены, энергия прыжка приходится на позвоночник, который не выдерживает страшного удара. Последствия просто ужасающи: около 70% гибнут на месте, 30% остаются парализованными инвалидами на всю оставшуюся жизнь, — рассказывает Алексей Кабанов.

Не менее опасно ныряние с «тарзанки», которое часто практикуют дети. Неправильная группировка тела при соприкосновении с водой приводит к тяжелейшим травмам позвоночника в районе поясницы. А далее — необратимая парализация ниже пояса с невозможностью контролировать естественные отправления организма.

Опасно и просто заходить в воду в незнакомом месте: на дне могут быть осколки стекла, куски металла или другой мусор, о который легко поранить ноги.

Также я бы посоветовал отдыхающим не заплывать за буйки и не купаться в зоне судоходства, — добавил эксперт.
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В зоне поражения молнии — 100 метров береговой линии

Купаться, рыбачить и даже просто находиться у воды во время грозы — смертельно опасно. Вода притягивает молнии и является отличным проводником электричества, предупреждает спасатель. Во время грозы нельзя находиться в воде и даже около нее: зона поражения при ударе молнии может захватывать около 100 метров береговой линии.

Прятаться под отдельно стоящими деревьями на открытой местности не менее опасно, чем у водыПрятаться под отдельно стоящими деревьями на открытой местности не менее опасно, чем у воды
Прятаться под отдельно стоящими деревьями на открытой местности не менее опасно, чем у воды
Фото: Изображение Midjourney
Знаю, что многим нравится гроза. Да, это красивое природное явление, но нужно бежать без оглядки, если гроза застигла вас около водоема. Если рыбак находится в лодке, нужно немедленно пристать к берегу и уйти как можно дальше от водоема. Если рядом нет укрытия, то нужно сесть подальше от берега, желательно на песчаной почве, подальше от металлических оград. Также нельзя в грозу находиться на возвышенностях или прятаться под деревом. Опасно и нахождение около костра, так как столб теплого горячего воздуха «привлекает» молнии, — советует Алексей.
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Кроме того, необходимо отключить все гаджеты — сотовые телефоны, навигаторы и т. д. Если вы решили спрятаться в лесу, то нужно избегать высоких деревьев: лучше прятаться под низкорослыми кустарниками, подальше от лесных гигантов. На открытой местности лучше выбирать низину или склон. Нужно сесть, подтянуть колени у груди и пригнуть голову. Ни в коем случае нельзя пытаться уехать от грозы на велосипеде или мотоцикле.

По словам Алексея Кабанова, люди очень часто пренебрегают этими банальными мерами предосторожности, пополняя статистику трагедий на воде.

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