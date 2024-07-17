«Вернись с пляжа живым». Свердловчанам напомнили правила безопасного поведения у воды

Кроме того, необходимо отключить все гаджеты — сотовые телефоны, навигаторы и т. д. Если вы решили спрятаться в лесу, то нужно избегать высоких деревьев: лучше прятаться под низкорослыми кустарниками, подальше от лесных гигантов. На открытой местности лучше выбирать низину или склон. Нужно сесть, подтянуть колени у груди и пригнуть голову. Ни в коем случае нельзя пытаться уехать от грозы на велосипеде или мотоцикле.