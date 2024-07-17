«Вернись с пляжа живым». Свердловчанам напомнили правила безопасного поведения у воды

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Ежегодно на водоемах Среднего Урала гибнет большое количество человек. В 2023 году, по данным свердловского МЧС, утонули 66 человек, в том числе 11 детей. В 2022 году — 58 человек. Взрослые чаще всего погибают в пьяном виде, а дети — из-за недосмотра родителей. Кроме того, ежегодную печальную статистику пополняют рыбаки, которые не соблюдают элементарные правила безопасности.
Редакция TagilCity.ru спросила спасателя с почти 40-летним стажем работы Алексея Кабанова о том, какие меры предосторожности у воды желательны, а какие жизненно необходимы, и как вернуться с пляжа или рыбалки живым.
По словам Алексея, алкоголь является главным врагом человека, отдыхающего на лоне природы. Он одинаково опасен как для обычных отдыхающих, так и для рыбаков.
После употребления алкогольных напитков нельзя лезть в воду. Во-первых, человек в таком состоянии склонен к необдуманным и даже глупым поступкам: его тянет переплывать глубокую реку, нырять. После употребления алкоголя организм разогревается, и у человека из-за резкого охлаждения в воде может произойти спазм сосудов, остановка сердца. Кроме того, невозможно в таком состоянии правильно оценить свои силы, — говорит спасатель.
Алкоголь и рыбалка также несовместимы, предупреждает эксперт. Рыбак должен быть постоянно начеку, должен быть готов к опасности, но алкоголь замедляет и притупляет все чувства. Более 70% случаев гибели на рыбалке также происходят по вине алкоголя. Выпил и поехал на лодке, наклонился, упал, утонул — вот очень распространенный сценарий несчастного случая.
Еще одна причина, по которой во время отдыха ежегодно погибают свердловчане, это купание в неположенном месте.
Дети, подростки, да и взрослые мужчины любят нырять вниз головой — «рыбкой». Это небезопасно даже в знакомых водоемах и смертельно опасно в местах незнакомых. Существует такое понятие, как «травма ныряльщика»: человек ударяется головой о дно, и просто ломает себе шею. Дело в том, что в этот момент мышцы шеи расслаблены, энергия прыжка приходится на позвоночник, который не выдерживает страшного удара. Последствия просто ужасающи: около 70% гибнут на месте, 30% остаются парализованными инвалидами на всю оставшуюся жизнь, — рассказывает Алексей Кабанов.
Не менее опасно ныряние с «тарзанки», которое часто практикуют дети. Неправильная группировка тела при соприкосновении с водой приводит к тяжелейшим травмам позвоночника в районе поясницы. А далее — необратимая парализация ниже пояса с невозможностью контролировать естественные отправления организма.
Опасно и просто заходить в воду в незнакомом месте: на дне могут быть осколки стекла, куски металла или другой мусор, о который легко поранить ноги.
Также я бы посоветовал отдыхающим не заплывать за буйки и не купаться в зоне судоходства, — добавил эксперт.
Купаться, рыбачить и даже просто находиться у воды во время грозы — смертельно опасно. Вода притягивает молнии и является отличным проводником электричества, предупреждает спасатель. Во время грозы нельзя находиться в воде и даже около нее: зона поражения при ударе молнии может захватывать около 100 метров береговой линии.
Знаю, что многим нравится гроза. Да, это красивое природное явление, но нужно бежать без оглядки, если гроза застигла вас около водоема. Если рыбак находится в лодке, нужно немедленно пристать к берегу и уйти как можно дальше от водоема. Если рядом нет укрытия, то нужно сесть подальше от берега, желательно на песчаной почве, подальше от металлических оград. Также нельзя в грозу находиться на возвышенностях или прятаться под деревом. Опасно и нахождение около костра, так как столб теплого горячего воздуха «привлекает» молнии, — советует Алексей.
Кроме того, необходимо отключить все гаджеты — сотовые телефоны, навигаторы и т. д. Если вы решили спрятаться в лесу, то нужно избегать высоких деревьев: лучше прятаться под низкорослыми кустарниками, подальше от лесных гигантов. На открытой местности лучше выбирать низину или склон. Нужно сесть, подтянуть колени у груди и пригнуть голову. Ни в коем случае нельзя пытаться уехать от грозы на велосипеде или мотоцикле.
По словам Алексея Кабанова, люди очень часто пренебрегают этими банальными мерами предосторожности, пополняя статистику трагедий на воде.