Вход на территорию больницы №40 в Екатеринбурге временно ограничили

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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Updated Сегодня, 05:52
В медучреждении проходит тренировка. Сотрудники учатся совершать действия, необходимые во время угрозы теракта. Также в учениях принимают участие сотрудники экстренных служб, Минздрава и спецслужб, рассказали в пресс-службе областного Минздрава.
Во время мероприятия для посетителей был ограничен доступ на территорию. Цель данных учений — обучить медсотрудников поведению и действиям при угрозе теракта и отработать на практике необходимые навыки.
Напомним, 28 июня 2024 года в Екатеринбурге на территории военной части проходили учения по борьбе с терроризмом.