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В больнице №40 в Екатеринбурге проходят антитеррористические учения

Вход на территорию больницы №40 в Екатеринбурге временно ограничили

17 июля 2024, 05:50
Фото: Изображение Midjourney

В больнице №40 в Екатеринбурге проходят антитеррористические учения

В Екатеринбурге пациентам временно ограничили вход на территорию больницы №40 в связи с учениями 17 июля 2024 года.

В медучреждении проходит тренировка. Сотрудники учатся совершать действия, необходимые во время угрозы теракта. Также в учениях принимают участие сотрудники экстренных служб, Минздрава и спецслужб, рассказали в пресс-службе областного Минздрава.

Во время мероприятия для посетителей был ограничен доступ на территорию. Цель данных учений — обучить медсотрудников поведению и действиям при угрозе теракта и отработать на практике необходимые навыки.

Напомним, 28 июня 2024 года в Екатеринбурге на территории военной части проходили учения по борьбе с терроризмом.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Больница#Мероприятие#Учения#Сотрудники#Екатеринбург#Антитеррористические учения
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