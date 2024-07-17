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Врачи проведут операцию сбитой в Екатеринбурге самокатчиками петербурженке

Врачи проведут операцию сбитой в Екатеринбурге самокатчиками петербурженке

17 июля 2024, 10:39
Екатеринбургские медицинские специалисты прооперируют петербурженку, в которую въехали на самокате.

Потерпевшая чувствует себя удовлетворительно, сейчас ее переложили в ортопедическое отделение, где идет подготовка к операции. Планируется, что она будет проведена в четверг, 18 июля.

Несмотря на сложность перелома, женщине удается оставаться сильной, рассказал источник Ура.ру.

Случай, о котором ведется речь, произошел во вторник, 16 июля: так, пожилую петербурженку сбили на электросамокате в Екатеринбурге. Сейчас она находится в Городской больнице № 36. У нее выявили перелом бедра.

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