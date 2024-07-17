Врачи проведут операцию сбитой в Екатеринбурге самокатчиками петербурженке

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Потерпевшая чувствует себя удовлетворительно, сейчас ее переложили в ортопедическое отделение, где идет подготовка к операции. Планируется, что она будет проведена в четверг, 18 июля.
Несмотря на сложность перелома, женщине удается оставаться сильной, рассказал источник Ура.ру.
Случай, о котором ведется речь, произошел во вторник, 16 июля: так, пожилую петербурженку сбили на электросамокате в Екатеринбурге. Сейчас она находится в Городской больнице № 36. У нее выявили перелом бедра.