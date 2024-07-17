Житель Екатеринбурга полгода домогался дочери своей сожительницы

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Мужчина начал приставать к девочке после того, как стал жить с ее матерью. Девочка не сразу рассказала маме, а призналась только недавно, спустя несколько месяцев, пишет Е1.
После этого женщина обратилась в полицию с заявлением. В отношении мужчины возбудили дело и заключили под стражу до 7 сентября 2024 года. Ему грозит до 20 лет тюремного заключения. Известно, что ранее он был судим за разбой и побои.
Напомним, в Екатеринбурге задержали сотрудника таможни, который вел интимные переписки с 12-летними девочками.