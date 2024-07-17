Житель Ирбитского района напал на сотрудника ГАИ

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
По словам главы СО СК РФ по Ирбиту Олега Семенова, нападавшим оказался мужчина 2000 года рождения. Как уточняется, было принято решение о возбуждении уголовное дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ.
Согласно предоставленным данным, в начале месяца мужчина будучи пьяным сидел за рулем автомобиля. Во время службы полицейские остановили подозреваемого и поместили его в служебную машину. Однако это привело к тому, что нападавший начал буянить и пытался выбить стекло автомобиля.
Сотрудники ГАИ пытались успокоить дебошира, что привело в дальнейшем к нападению мужчины на полицейского. Сейчас следователи ведомства выполняют действия для выявления всех обстоятельств.
По словам начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, мужчина не раз привлекался к ответственности. Так, его ловили за кражу, самоуправство, побои и за опасное вождение. Как уточняется, дебошира может ожидать пятилетний тюремный срок.
В феврале 2023 года произошел похожий случай: 41-летний автолюбитель напал на сотрудника ГАИ в Березовском.