Житель Ирбитского района напал на сотрудника ГАИ

Согласно предоставленным данным, в начале месяца мужчина будучи пьяным сидел за рулем автомобиля. Во время службы полицейские остановили подозреваемого и поместили его в служебную машину. Однако это привело к тому, что нападавший начал буянить и пытался выбить стекло автомобиля.