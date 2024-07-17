Житель Нижнего Тагила отдал «следователю» почти 300 тысяч рублей

Тагильчанину позвонил неизвестный и рассказал, что от его имени якобы во многих банках поданы заявки на кредиты и в связи с этим ведется следствие. Затем с мужчиной связалась «сотрудница ЦБ» и сказала, что она отменяет заявки мошенников на кредиты, рассказали в пресс-службе нижнетагильской полиции.