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Житель Нижнего Тагила отдал «следователю» почти 300 тысяч рублей

Житель Нижнего Тагила отдал «следователю» почти 300 тысяч рублей

17 июля 2024, 06:21
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле 56-летний мужчина отдал мошенникам около 300 тысяч рублей, думая, что переводит деньги на безопасный счет.

Тагильчанину позвонил неизвестный и рассказал, что от его имени якобы во многих банках поданы заявки на кредиты и в связи с этим ведется следствие. Затем с мужчиной связалась «сотрудница ЦБ» и сказала, что она отменяет заявки мошенников на кредиты, рассказали в пресс-службе нижнетагильской полиции.

Далее неизвестная сообщила, что горожанину нужно самому оформить кредит и перевести полученные средства на специальный счет, после чего будут погашены и кредит мошенников, и его собственный займ. Мужчина выполнил данные действия. Позже соседи объяснили, что его обманули аферисты.

Напомним, женщина из Новоуральска перевела мошенникам более пяти миллионов рублей.

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