Житель Нижнего Тагила отдал «следователю» почти 300 тысяч рублей

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
Тагильчанину позвонил неизвестный и рассказал, что от его имени якобы во многих банках поданы заявки на кредиты и в связи с этим ведется следствие. Затем с мужчиной связалась «сотрудница ЦБ» и сказала, что она отменяет заявки мошенников на кредиты, рассказали в пресс-службе нижнетагильской полиции.
Далее неизвестная сообщила, что горожанину нужно самому оформить кредит и перевести полученные средства на специальный счет, после чего будут погашены и кредит мошенников, и его собственный займ. Мужчина выполнил данные действия. Позже соседи объяснили, что его обманули аферисты.
Напомним, женщина из Новоуральска перевела мошенникам более пяти миллионов рублей.