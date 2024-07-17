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Posted Сегодня, 13:37

Published Сегодня, 13:37

Modified Сегодня, 13:39

Updated Сегодня, 13:39

Жители поселка Арти стали реже совершать преступления

Жители поселка Арти стали реже совершать преступления

17 июля 2024, 13:37
Фото: Изображение Midjourney
За шесть месяцев 2024 года жители поселка Арти совершили меньшее число преступлений. Об этом рассказал руководитель свердловского гарнизона полиции Александр Мешков.

Как уточняется, теперь граждане стали меньше совершать кражи на 10,5%, а также заниматься мошенничеством на 20%.

Кроме того, стало меньше рецидивистов на 5%, а также на 11,7% сократилось число граждан, совершавших преступление под алкоголем.

Мешков подчеркнул важность общения с подростками по вопросам уличной преступности. Также в речи говорилось о снижении количества преступников в незаконном обороте наркотиков и вырубке лесов.

При этом в Свердловской области на 13,3% стало больше убийств. Такое число зафиксировано за первый квартал нынешнего года (в сравнении с аналогичным временем 2023-го).

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