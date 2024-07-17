Жители поселка Арти стали реже совершать преступления

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Как уточняется, теперь граждане стали меньше совершать кражи на 10,5%, а также заниматься мошенничеством на 20%.
Кроме того, стало меньше рецидивистов на 5%, а также на 11,7% сократилось число граждан, совершавших преступление под алкоголем.
Мешков подчеркнул важность общения с подростками по вопросам уличной преступности. Также в речи говорилось о снижении количества преступников в незаконном обороте наркотиков и вырубке лесов.
При этом в Свердловской области на 13,3% стало больше убийств. Такое число зафиксировано за первый квартал нынешнего года (в сравнении с аналогичным временем 2023-го).