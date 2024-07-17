Жительница Нижнего Тагила обнаружила свалку с останками животных

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Женщина поехала на машине к озеру за Рудником имени III Интернационала с дочерью и ее подругой. По дороге к нему обнаружилась свалка, в которой среди мусора лежали останки животных, пишет ИА «Все новости».
По словам тагильчанки, от свалки неприятно пахло. Из-за запаха девочки не захотели ехать дальше, поэтому горожанка поехала обратно. Женщина отметила, что раньше в этом месте свалок не было.
Напомним, в Нижнем Тагиле было выделено более 14 миллионов рублей на ликвидацию свалки на Руднике.