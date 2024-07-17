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Жительница Нижнего Тагила обнаружила свалку с останками животных

Жительница Нижнего Тагила обнаружила свалку с останками животных

17 июля 2024, 09:29
Фото: ИА «Все новости»
В Нижнем Тагиле местная жительница обнаружила несанкционированную свалку с останками некрупных рогатых животных. Она ехала вместе с детьми на прогулку.

Женщина поехала на машине к озеру за Рудником имени III Интернационала с дочерью и ее подругой. По дороге к нему обнаружилась свалка, в которой среди мусора лежали останки животных, пишет ИА «Все новости».

По словам тагильчанки, от свалки неприятно пахло. Из-за запаха девочки не захотели ехать дальше, поэтому горожанка поехала обратно. Женщина отметила, что раньше в этом месте свалок не было.

Напомним, в Нижнем Тагиле было выделено более 14 миллионов рублей на ликвидацию свалки на Руднике.

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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Экология#Дети#Женщина#Мусор#Озеро#ЧП#Екатеринбург#Свалка#Горожане#Инцидент#Останки животных
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