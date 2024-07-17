Жителя Германии задержали в аэропорту Кольцово с 20 тысячами евро

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Кроме 20 тысяч евро у пассажира нашли 400 турецких лир. По словам мужчины, он хотел приобрести транспортное средство своей знакомой. О том, что деньги нужно было задекларировать, он не знал, рассказали в пресс-службе уральской таможни.
Мужчине вернули сумму, разрешенную для провоза, а все остальное у него изъяли. Также на него возбудили дело об административном правонарушении.
Напомним, женщина пыталась вывезти из Екатеринбурга в Узбекистан сувенирную продукцию на общую стоимость 50 тысяч рублей. Их обнаружили в аэропорту Кольцово.