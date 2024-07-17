tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:03

Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

Жителя Германии задержали в аэропорту Кольцово с 20 тысячами евро

Жителя Германии задержали в аэропорту Кольцово с 20 тысячами евро

17 июля 2024, 08:03
Фото: Изображение Midjourney
В аэропорту Кольцово задержан житель Германии, который привез с собой крупную сумму денег в евро.

Кроме 20 тысяч евро у пассажира нашли 400 турецких лир. По словам мужчины, он хотел приобрести транспортное средство своей знакомой. О том, что деньги нужно было задекларировать, он не знал, рассказали в пресс-службе уральской таможни.

Мужчине вернули сумму, разрешенную для провоза, а все остальное у него изъяли. Также на него возбудили дело об административном правонарушении.

Напомним, женщина пыталась вывезти из Екатеринбурга в Узбекистан сувенирную продукцию на общую стоимость 50 тысяч рублей. Их обнаружили в аэропорту Кольцово.

Житель Таджикистана пытался ввезти 10 литров водки и портвейна в Екатеринбург
Узнать подробнее
Читайте также:
Пассажир не успевал на самолет в Кольцово и сообщил о «минировании»Житель Китая пытался незаконно ввезти в Екатеринбург 14 кг бюстгальтеровПассажиры в аэропорту Кольцово бросили кошку и улетели без нее
#Елизавета Зиборова#Общество#Деньги#Валюта#Таможня#Кольцово#Евро#ЧП#Иностранец#Аэропорт#Пассажир#Екатеринбург#Инцидент#Уральская таможня
Подпишитесь
«Лифт будет позже»: травмпункт и процедурный перенесли в новое здание на Вагонке
Сегодня, 06:26
Ливни и грозы снова накроют Свердловскую область
Сегодня, 04:28
Житель Нижнего Тагила отдал «следователю» почти 300 тысяч рублей
Сегодня, 06:21
Причалы для катеров пропали с акватории Городского пруда в Екатеринбурге
Сегодня, 07:18
На время отключений ХВС в Нижнем Тагиле организуют подвоз воды
Сегодня, 07:36
В Екатеринбурге запретили катание на катерах на Городском пруду
Сегодня, 07:43