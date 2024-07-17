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Журналиста в Екатеринбурге объявили в розыск из-за его постов

Журналиста в Екатеринбурге объявили в розыск из-за его постов

17 июля 2024, 08:35
Фото: 1MI
В Екатеринбурге объявлен в розыск местный журналист Дмитрий Фоминцев. Поводом для этого стали его посты в соцсетях.

Фоминцев делал публикации в своих соцсетях о Екатеринбургском и Верхотурском митрополите Евгении Кульберге, пишет 66.ру.

По словам Фоминцева, он сейчас покинул страну, так как ушел в отпуск и находится в данный момент в Юго-Восточной Азии. Однако он планирует вернуться обратно.

Напомним, в июле 2024 года в Екатеринбурге прошли обыски у адвоката Алексея Соколова. Правозащитник является подозреваемым в распространении экстремистских материалов. Кроме того, у него нашли документ с именем французского гражданина.

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