23 удара ножом: в Екатеринбурге пойман зарезавший женщину человек

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
Жестокая расправа произошла во вторник, 16 июля, в квартире на улице Титова. 35-летняя женщина не приняла ухаживания своего знакомого. За это он нанес ей 23 удара ножом и скрылся. Его личность быстро установили, предполагаемый убийца был задержан, сообщили в СУ СК Свердловской области.
Напомним, что изначально о трагедии стало известно, когда в квартире начался пожар. Спасатели, которые приехали по вызову, обнаружили труп 35-летней женщины с колотыми ранениями. Также, по некоторым данным, в квартире находился еще один мужчина, который наглотался дыма, но выжил. По какой причине началось возгорание, установит следствие.
В убийстве заподозрили другого человека, который был в этот день в гостях и распивал вместе со своей жертвой алкоголь. После убийства он покинул место преступления. Подозреваемый после задержания дал признательные показания, против него возбудили уголовное дело.
Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался делом об убийстве женщины бывшим мужем.