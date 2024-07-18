tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:42

Published Сегодня, 15:42

Modified Сегодня, 15:44

Updated Сегодня, 15:44

В Екатеринбурге поймали человека, зарезавшего женщину в квартире

23 удара ножом: в Екатеринбурге пойман зарезавший женщину человек

18 июля 2024, 15:42
Фото: 1MI

В Екатеринбурге поймали человека, зарезавшего женщину в квартире

В Екатеринбурге правоохранители задержали мужчину, который подозревается в жестоком убийстве 35-летней женщины. Она снимала квартиру на Вторчермете.

Жестокая расправа произошла во вторник, 16 июля, в квартире на улице Титова. 35-летняя женщина не приняла ухаживания своего знакомого. За это он нанес ей 23 удара ножом и скрылся. Его личность быстро установили, предполагаемый убийца был задержан, сообщили в СУ СК Свердловской области.

Напомним, что изначально о трагедии стало известно, когда в квартире начался пожар. Спасатели, которые приехали по вызову, обнаружили труп 35-летней женщины с колотыми ранениями. Также, по некоторым данным, в квартире находился еще один мужчина, который наглотался дыма, но выжил. По какой причине началось возгорание, установит следствие.

В убийстве заподозрили другого человека, который был в этот день в гостях и распивал вместе со своей жертвой алкоголь. После убийства он покинул место преступления. Подозреваемый после задержания дал признательные показания, против него возбудили уголовное дело.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался делом об убийстве женщины бывшим мужем.

Суд отпустил виновных в убийстве боксера из Каменска-Уральского
Узнать подробнее
Читайте также:
Стали известны обстоятельства гибели женщины от рук мужа-тирана в ПервоуральскеЖенщина в Первоуральске умерла в больнице после поджога мужемВыпустил всю кровь: в Екатеринбурге мужчину осудили за убийство сожительницы
#Дарья Бобровицкая#Уголовное дело#Убийство#Женщина#Криминал#СК РФ#18+#Екатеринбург
Подпишитесь
До 5 лет колонии-поселения грозит пьяному водителю за ДТП в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:13
Есть пострадавшие: ведорожник врезался в мотоцикл на Челюскинцев в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:15
В Нижнем Тагиле эвакуировали посетителей и сотрудников автовокзала
Сегодня, 08:07
Стала известна причина избиения подростка в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:50
«Было непривычно и тяжело»: кардиохирург из Нижнего Тагила рассказал о работе на СВО
Сегодня, 07:18
Дежурные группы в детсадах в центре Тагила откроются на время отключения воды
Сегодня, 06:11