23 удара ножом: в Екатеринбурге пойман зарезавший женщину человек

Напомним, что изначально о трагедии стало известно, когда в квартире начался пожар. Спасатели, которые приехали по вызову, обнаружили труп 35-летней женщины с колотыми ранениями. Также, по некоторым данным, в квартире находился еще один мужчина, который наглотался дыма, но выжил. По какой причине началось возгорание, установит следствие.