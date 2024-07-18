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40 больниц и 15 школ отремонтируют в Свердловской области

40 больниц и 15 школ отремонтируют в Свердловской области

18 июля 2024, 10:49
Фото: 1MI
В Свердловской области проведут ремонтные работы в больницах и школах в 2024 году.

Так, на капремонт больниц выделено почти 2 миллиарда рублей. 950 миллионов из этой суммы были выданы из регионального бюджета, рассказали в областном Департаменте информполитики.

На реконструкционные работы школьных учреждений выделен миллиард рублей. Будут обновлены школы в Нижнем Тагиле, Красноуфимске, Камышлове, Новоуральске, Карпинске, Полевском и других свердловских городах.

Кроме того, в 2025 году будут отремонтированы еще 79 больниц, а в течение 2026 года реконструкцию проведут еще в 24 школах.

Напомним, в Нижнем Тагиле на время ремонта закрылся травмпункт в Дзержинском районе.

В Нижнем Тагиле продолжается ремонт яслей №20
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#Елизавета Зиборова#Общество#Медицина#Реконструкция#Ремонт#Образование#Капремонт#Капитальный ремонт#Школы#Екатеринбург#Больницы
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