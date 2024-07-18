40 больниц и 15 школ отремонтируют в Свердловской области

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Так, на капремонт больниц выделено почти 2 миллиарда рублей. 950 миллионов из этой суммы были выданы из регионального бюджета, рассказали в областном Департаменте информполитики.
На реконструкционные работы школьных учреждений выделен миллиард рублей. Будут обновлены школы в Нижнем Тагиле, Красноуфимске, Камышлове, Новоуральске, Карпинске, Полевском и других свердловских городах.
Кроме того, в 2025 году будут отремонтированы еще 79 больниц, а в течение 2026 года реконструкцию проведут еще в 24 школах.
Напомним, в Нижнем Тагиле на время ремонта закрылся травмпункт в Дзержинском районе.