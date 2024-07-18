50 мешков мусора собрали юные волонтеры экодома «Народный» в День реки Тагил

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Мероприятие собрало несколько десятков студентов и школьников, в том числе воспитанников Городской станции юных натуралистов. Перед стартом самой главной части экособытия, организаторы провели музыкальную разминку для всех собравшихся. Далее тагильчане разделились на команды и получили маршрутные листы с территориями, отмеченными для уборки. Перед каждой группой стояла задача — собрать как можно больше отходов в отведенное для этого время.
В подобном мероприятии я участвую впервые. Считаю, что такие активности помогают развивать в людях чувство ответственности за то, что они кидают мусор в неположенных местах. Каждый из нас должен охранять свою природу, защищая тем самым экологию, — поделилась мнением ученица школы №25 Софья Новикова.
Всего за час волонтерам удалось заполнить все имеющиеся мешки бутылками и битым стеклом, пластиковыми отходами, макулатурой и даже одеждой. Самыми интересными находками ребята назвали корпуса от телевизора и стиральной машины.
Мы впервые организовали это событие. Надеюсь, что это станет доброй традицией. Хотелось бы в дальнейшем собираться в День реки Тагил уже на ежегодной основе, — отметила руководитель проекта «Экодом» компании «Рифей» Наталья Светлакова.
Все отходы, собранные ребятами на побережье в этот день, уже вывез региональный оператор.
День реки Тагил — важная экологическая повестка в просветительской работе экодома. Именно эта река имеет большое значение в истории города и региона в целом. Очень важно сохранить красоту и чистоту этой локации. Поскольку летом чаще всего горожане отдыхают у воды, мы приняли решение провести эту акцию по сбору отходов, — заявил исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
Подсчитав мешки и подведя итоги, команда экодома и региональный оператор «Рифей» наградили всех участников благодарственными письмами и подарками с символикой экодома. Победителям — командам кадетской школы №21, ВМТ и НТПК — достался мерч с принтом «День реки Тагил»: панамы и носки. Группа активистов из ГОРСЮН, занявших 4-е место, также получила в подарок яркие панамки.
На самом деле, с Рифеем мы дружим уже три года. Во-первых, мы всегда проводим вот такие же сборы мусора весной, летом и осенью. Привлекаем большое количество детей, а Рифей — наши добрые помощники. Команды регоператора и экодома всегда предоставляют участникам мероприятий подарки, создают для всех нас праздничную атмосферу, даже кормят. Благодаря им, сбор мусора не является какой-то тяжелой повинностью, больше, наоборот, как праздник, — сообщила TagilCity.ru методист станции натуралистов Ольга Семенова.
Ранее TagilCity.ru рассказывал о других акциях экодома: субботнике на территории сада Кузьмы Рудого и плоггинг-забеге в Валегином бору.