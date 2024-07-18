50 мешков мусора собрали юные волонтеры экодома «Народный» в День реки Тагил

Мероприятие собрало несколько десятков студентов и школьников, в том числе воспитанников Городской станции юных натуралистов. Перед стартом самой главной части экособытия, организаторы провели музыкальную разминку для всех собравшихся. Далее тагильчане разделились на команды и получили маршрутные листы с территориями, отмеченными для уборки. Перед каждой группой стояла задача — собрать как можно больше отходов в отведенное для этого время.