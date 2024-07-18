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Девочка на электросамокате попала под колеса машины в поселке Свердловской области

Девочка на электросамокате попала под колеса машины в поселке Свердловской области

18 июля 2024, 03:22
Фото: ГИБДД по Свердловской области
В поселке Октябрьский Свердловской области 12-летняя девочка на электросамокате пострадала в аварии с автомобилем Hyundai.

За рулем иномарки ехала 35-летняя женщина. В какой-то момент на дорогу из-за стоявшего автомобиля выехала девочка и произошло столкновение. Пострадавшую отвезли в медучреждение с травмой головы, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

Инспекторы установили, что у девочки не имелось прав на управление данным самокатом. Транспорт ей купила ее мама. Ее привлекли к ответственности. Свердловчанка за рулем машины в момент аварии была трезвой.

Напомним, 16 июля 2024 года в Екатеринбурге 13-летний подросток на электросамокате пострадал после столкновения с автомобилем.

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