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Дежурные группы в детсадах в центре Тагила откроются на время отключения воды

Дежурные группы в детсадах в центре Тагила откроются на время отключения воды

18 июля 2024, 06:11
Фото: Изображение Midjourney
Детские сады, расположенные в центре Нижнего Тагила, откроют дежурные группы. В них направят воспитанников дошкольных учреждений, которые не смогут попасть в свой детский сад из-за закрытия на время ремонта на сети холодного водоснабжения предприятием ООО «Водоканал-НТ».

Плановый ремонт, ранее отложенный ООО «Водоканал-НТ» на неделю, будет проводиться с 19 по 22 июля. Большое количество домов и социальных учреждений на эти дни закрывают свои двери для посетителей.

В мэрии Нижнего Тагила сообщили, что родителям и их детям на время ремонта будут предложены места в близлежащих детских садах. Так, на два рабочих дня закроются детские сады №20, 82, 157, 129, 137, 30 и 107 объединения «Радость». Помимо этого дети не будут посещать д/с №43, 50, 52, 94, 138, 148, 161, 164 и 165 объединения «Солнышко» и детский сад №146, принадлежащий объединению «Маячок».

В управлении образования пояснили, что городские лагеря, работающие на базе ГДДЮТ и ГорСЮН в дни переврезки водовода работать не будут, однако в дальнейшем смена продлится на два дня.

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Напомним, что в эти дни для населения будет осуществлен подвоз воды. TagilCity.ru опубликовал график приезда спецмашины.

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#Юлия Мамонтова#Нижний Тагил#Эксклюзив#Вода#Водоснабжение#Ремонт#Детские сады#ООО "Водоканал-НТ"#Екатеринбург#Детсад
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