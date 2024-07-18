Дежурные группы в детсадах в центре Тагила откроются на время отключения воды

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
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Updated Сегодня, 06:14
Плановый ремонт, ранее отложенный ООО «Водоканал-НТ» на неделю, будет проводиться с 19 по 22 июля. Большое количество домов и социальных учреждений на эти дни закрывают свои двери для посетителей.
В мэрии Нижнего Тагила сообщили, что родителям и их детям на время ремонта будут предложены места в близлежащих детских садах. Так, на два рабочих дня закроются детские сады №20, 82, 157, 129, 137, 30 и 107 объединения «Радость». Помимо этого дети не будут посещать д/с №43, 50, 52, 94, 138, 148, 161, 164 и 165 объединения «Солнышко» и детский сад №146, принадлежащий объединению «Маячок».
В управлении образования пояснили, что городские лагеря, работающие на базе ГДДЮТ и ГорСЮН в дни переврезки водовода работать не будут, однако в дальнейшем смена продлится на два дня.
Напомним, что в эти дни для населения будет осуществлен подвоз воды. TagilCity.ru опубликовал график приезда спецмашины.