Дежурные группы в детсадах в центре Тагила откроются на время отключения воды

В мэрии Нижнего Тагила сообщили, что родителям и их детям на время ремонта будут предложены места в близлежащих детских садах. Так, на два рабочих дня закроются детские сады №20, 82, 157, 129, 137, 30 и 107 объединения «Радость». Помимо этого дети не будут посещать д/с №43, 50, 52, 94, 138, 148, 161, 164 и 165 объединения «Солнышко» и детский сад №146, принадлежащий объединению «Маячок».