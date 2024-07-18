До 5 лет колонии-поселения грозит пьяному водителю за ДТП в Нижнем Тагиле

Напомним, 2 года назад, 5 сентября 2022 года, на улице Алтайская в Нижнем Тагиле Светлану Белькову прямо на пешеходном переходе сбила машина. За рулем находился Антон Кудрявцев. Позже он заявил, что у него был приступ эпилепсии, однако очевидцы и прокуратура настаивают на том, что Кудрявцев был пьян. Позже факт вождения в состоянии алкогольного опьянения был доказан. Более того, за год до этой аварии он уже был лишен прав за пьяное вождение.