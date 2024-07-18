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В Нижнем Тагиле судят пьяного водителя за ДТП с матерью двоих детей

До 5 лет колонии-поселения грозит пьяному водителю за ДТП в Нижнем Тагиле

18 июля 2024, 07:13
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле судят пьяного водителя за ДТП с матерью двоих детей

5 лет колонии-поселения и лишения водительских прав потребовала прокуратура для Антона Кудрявцева. Пострадавшая в ДТП Светлана Белькова запросила 2 млн моральной компенсации. Окончательный приговор огласят в Нижнем Тагиле 19 июля. Сторона защиты продолжает настаивать на невиновности подсудимого.

Прения сторон уже закончились, заседание проходило в Дзержинском суде. 19 июля суд должен принять окончательное решение и огласить приговор. Кудрявцев также присутствовал в суде, мужчина, вероятно, готовился к исходу не в свою пользу, в зал суда он явился уже с собранными сумками. Прокуратура запросила для него 5 лет колонии- поселения, а также лишение водительских прав. Антон Кудрявцев свою вину так и не признал. Адвокат обвиняемого настаивал на оправдательном приговоре.

Он явился в суд, пришел сразу с сумками. Конечно, вид у него был не ахти, был небрит, с большим фингалом под глазом, также в суд пришла его мать. Которая только смотрела на меня, ни слова мне не сказала, прошли прения сторон, выступила сторона обвинения, прокуратура попросила пять лет лишения свободы в колонии-поселении и также лишение водительских, — рассказала редакции TagilCity.ru Светлана Белькова, пострадавшая в аварии тагильчанка.
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В случае обвинительного приговора Кудрявцев должен будет самостоятельно явиться в колонию-поселение для отбывания срока. Если обвиняемый попытается сбежать, то его объявят в федеральный розыск. В этом случае его приговор может изменится. Также Светлана запросила моральную компенсацию в размере двух млн рублей. Какую сумму в итоге удовлетворит суд, пока тоже неизвестно.

Напомним, 2 года назад, 5 сентября 2022 года, на улице Алтайская в Нижнем Тагиле Светлану Белькову прямо на пешеходном переходе сбила машина. За рулем находился Антон Кудрявцев. Позже он заявил, что у него был приступ эпилепсии, однако очевидцы и прокуратура настаивают на том, что Кудрявцев был пьян. Позже факт вождения в состоянии алкогольного опьянения был доказан. Более того, за год до этой аварии он уже был лишен прав за пьяное вождение.

Светлана Белькова за 2 года перенесла несколько операций, реабилитацию и десятки походов к врачу, потратив на это почти миллион рублей. В августе тагильчанку ждет восьмая по счету операция.

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