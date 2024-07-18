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В Нижнем Тагиле в ДТП с внедорожником пострадал байкер

Есть пострадавшие: ведорожник врезался в мотоцикл на Челюскинцев в Нижнем Тагиле

18 июля 2024, 07:15
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле в ДТП с внедорожником пострадал байкер

Вечером 17 июля в Нижнем Тагиле мужчина на мотоцикле столкнулся с внедорожником. Авария произошла у кольца на улице Челюскинцев.

Диспетчер станции скорой помощи в 21:15 сообщил о том, что у дома №41 по улице Челюскинцев произошло ДТП с пострадавшим, рассказали редакции TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Ехали у кольца тоже со стороны города. Увидели черный внедорожник на аварийке, со следами торможения на асфальте. Слева у «Реквиема» стояла скорая помощь с включенными проблесковыми маячками. Дальше — мотоцикл лежит на боку, следов крови не было, к счастью. На обратном пути минут через 40 увидели уже пару экипажей ДПС, много сотрудников ГАИ, — рассказала редакции TagilCity.ru тагильчанка Юлия.
Фото: tagilcity.ru

Около 21:00 часов водитель за рулем Toyota Land Cruiser ехал в сторону ГГМ со стороны центра города. У дома №41 он допустил столкновение с попутным мотоциклом Honda CBF 1000, которым управлял 32-летний мотоциклист.

В результате ДТП транспортные средства повреждены, а водитель мотоцикла попал в ЦГБ №2. Ему диагностировали ушиб правого плеча и правого бедра, — рассказали корреспонденту в ГИБДД.

Добавим, что в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе с начала 2024 года произошло 15 дорожных инцидентов с участием мотоциклов.

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