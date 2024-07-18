tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:00

Published Сегодня, 05:00

Modified Сегодня, 05:00

Updated Сегодня, 05:00

Илья Авербух расскажет тагильчанам, как превратить талант в бизнес

Илья Авербух расскажет тагильчанам, как превратить талант в бизнес

18 июля 2024, 05:00
Фото: tagilcity.ru
Реклама. Компания Нижнетагильский муниципальный фонд поддержки предпринимательства . erid: LjN8K54CB
В Нижнем Тагиле пройдет форум с участием звездных спикеров для всех, кто хочет развивать свое дело.

Центр «Мой бизнес» приглашает начинающих и опытных предпринимателей, самозанятых граждан, а также тех, кто только планирует открыть свое дело, принять участие в форуме «Легкий старт — успешный бизнес». Гости масштабного мероприятия узнают варианты развития бизнес-идей, поговорят о том, как избежать ошибок в самом начале и как современные реалии влияют на предпринимательское дело.

Цель события — показать пути к повышению жизнеспособности бизнеса на самом старте, зарядить участников вдохновением и мотивацией.

Спикерами мероприятия выступят основатель и владелец трех успешных бизнесов, известных в Екатеринбурге и за его пределами, руководитель проекта «Гонка Героев» в Екатеринбурге Ая Абдуллаева, спортсменка, организатор спортивных событий на Урале, руководитель полумарафона «Забег.РФ» в Екатеринбурге Алена Вертипрахова, главный специалист Департамента инновационно-технологического развития Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (микрокредитная компания) Ксения Браун, директор и основатель платформы «ВДело» Сергей Федореев, основатель компании ООО «Дамаск» Александр Другов, руководитель юридической компании «БК Тендер», эксперт-консультант в сфере госзаказа (гособоронзаказа) и антимонопольного регулирования Александр Киреев.

Хедлайнером форума станет призер Олимпийских игр, хореограф-постановщик, продюсер ледовых шоу и спортивных мероприятий Илья Авербух. Он выступит с лекцией «Новое время — новые тренды. Как талант превратить в профессию и не бояться экспериментировать».

Дата и время проведения форума в Нижнем Тагиле: 31 июля 2024 года с 11:00 до 17:00 часов.

Место и формат проведения мероприятия: Нижний Тагил, улица Горошникова, 11, отель «Демидов Плаза». Участие очное и бесплатное. Заявку необходимо отправить по ссылке.

Форум в Нижнем Тагиле организован Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

С программой события можно ознакомиться здесь.

#Бизнес#Нижний Тагил#Свердловская область#Форум#Бизнесмен#Малый бизнес#Предприниматель#Индивидуальные предприниматели#Предпринимательство#Бизнесмены#Начинающие бизнесмены#Екатеринбург
Подпишитесь
До 5 лет колонии-поселения грозит пьяному водителю за ДТП в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:13
Есть пострадавшие: ведорожник врезался в мотоцикл на Челюскинцев в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:15
В День металлурга в Свердловской области ограничат продажу алкоголя
Сегодня, 03:54
Прокуратура в Нижнем Тагиле проверит информацию о нападении подростков на сверстника
Сегодня, 05:10
Житель Качканара вступил в ряды террористов и уехал в Сирию
Сегодня, 06:25
«Было непривычно и тяжело»: кардиохирург из Нижнего Тагила рассказал о работе на СВО
Сегодня, 07:18