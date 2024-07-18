Илья Авербух расскажет тагильчанам, как превратить талант в бизнес

Центр «Мой бизнес» приглашает начинающих и опытных предпринимателей, самозанятых граждан, а также тех, кто только планирует открыть свое дело, принять участие в форуме «Легкий старт — успешный бизнес». Гости масштабного мероприятия узнают варианты развития бизнес-идей, поговорят о том, как избежать ошибок в самом начале и как современные реалии влияют на предпринимательское дело.