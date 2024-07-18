Илья Авербух расскажет тагильчанам, как превратить талант в бизнес

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Центр «Мой бизнес» приглашает начинающих и опытных предпринимателей, самозанятых граждан, а также тех, кто только планирует открыть свое дело, принять участие в форуме «Легкий старт — успешный бизнес». Гости масштабного мероприятия узнают варианты развития бизнес-идей, поговорят о том, как избежать ошибок в самом начале и как современные реалии влияют на предпринимательское дело.
Цель события — показать пути к повышению жизнеспособности бизнеса на самом старте, зарядить участников вдохновением и мотивацией.
Спикерами мероприятия выступят основатель и владелец трех успешных бизнесов, известных в Екатеринбурге и за его пределами, руководитель проекта «Гонка Героев» в Екатеринбурге Ая Абдуллаева, спортсменка, организатор спортивных событий на Урале, руководитель полумарафона «Забег.РФ» в Екатеринбурге Алена Вертипрахова, главный специалист Департамента инновационно-технологического развития Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (микрокредитная компания) Ксения Браун, директор и основатель платформы «ВДело» Сергей Федореев, основатель компании ООО «Дамаск» Александр Другов, руководитель юридической компании «БК Тендер», эксперт-консультант в сфере госзаказа (гособоронзаказа) и антимонопольного регулирования Александр Киреев.
Хедлайнером форума станет призер Олимпийских игр, хореограф-постановщик, продюсер ледовых шоу и спортивных мероприятий Илья Авербух. Он выступит с лекцией «Новое время — новые тренды. Как талант превратить в профессию и не бояться экспериментировать».
Дата и время проведения форума в Нижнем Тагиле: 31 июля 2024 года с 11:00 до 17:00 часов.
Место и формат проведения мероприятия: Нижний Тагил, улица Горошникова, 11, отель «Демидов Плаза». Участие очное и бесплатное. Заявку необходимо отправить по ссылке.
Форум в Нижнем Тагиле организован Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».
С программой события можно ознакомиться здесь.